Простіше зробити з ОАСК простий суд першої інстанції, чим його ліквідовувати – Ситник

На запитання, чи можливо юридично ліквідувати чи ініціювати ліквідацію ОАСК, Ситник відповів: “Теоретично можливо, але мені здається було б правильніше зробити його простим судом першої інстанції, і оті справи, якими він відрізняється від інших адміністративних судів першої інстанції, просто передати у Верховний Суд і це зніме цю напругу, коли суд першої інстанції фактично вирішує державні питання загальнодержавного значення... Мені здається, що це було б правильно з точки зору наших зобов’язань з міжнародними партнерами, і це було б простіше, достатньо незначні зміни потрібно було прийняти в законодавстві”.

Нагадаємо, Президента України Володимира Зеленського у петиції, яка набрала 25 тисяч голосів, просять ліквідувати Окружний адміністративний суд міста Києва. Він доручив розпочати консультації з Вищою радою правосуддя щодо цього питання.