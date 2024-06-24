В Киеве будут судить 24-летнего мужчину за развращение ребенка. Злоумышленник просил 8-летнюю девочку снимать для него откровенные видео. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Деснянской окружной прокуратуры г. Киева направлено в Деснянский районный суд города Киева обвинительный акт в отношении 24-летнего уроженца Ровенской области. Его обвиняют в совершении развратных действий в отношении малолетней девочки, принуждении ее к участию в создании детской порнографии и хранении детской порнографии (ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 301-1, ч. 1 ст. 301-1 Уголовного кодекса Украины), - говорится в сообщении.



Детали

Досудебным расследование установлено, что в августе 2023 года обвиняемый через Telegram начал общаться с 8-летней девушкой с целью удовлетворения своей половой страсти.

Мужчина, пользуясь наивностью и доверчивостью ребенка, просил ее снимать откровенные фото и видео и присылать ему. При этом обвиняемый выступал режиссером таких съемок, рассказывая ребенку что и как делать.

Впоследствии девочка рассказала об этом маме, которая продолжила общение от имени ребенка чтобы понять мотивы мужчины и разоблачить его. Считая, что и дальше общается с девочкой, обвиняемый просил ее прислать еще видео и рассказывал как это сделать так, чтобы ни о чем не узнали родители.

Во время осмотра телефона обвиняемого в нем нашли фото и видео, что является детской порнографией. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним

В Одесской области за изнасилование 9-летней девочки задержали 25-летнего мужчину. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.