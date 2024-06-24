Просив знімати відверті відео: у Києві судитимуть чоловіка за розбещення дитини
Київ • УНН
24-річного чоловіка з Рівненської області судитимуть у Києві за те, що він розбестив 8-річну дівчинку, попросивши її знімати відверті відео.
У Києві судитимуть 24-річного чоловіка за розбещення дитини. Зловмисник просив 8-річну дівчинку знімати для нього відверті відео. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.
За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Деснянської окружної прокуратури м. Києва скеровано до Деснянського районного суду міста Києва обвинувальний акт відносно 24-річного уродженця Рівненської області. Його обвинувачують у вчиненні розпусних дій щодо малолітньої дівчинки, примушуванні її до участі у створенні дитячої порнографії та зберіганні дитячої порнографії (ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 301-1, ч. 1 ст. 301-1 Кримінального кодексу України),
Деталі
Досудовим розслідування встановлено, що в серпні 2023 року обвинувачений через Telegram почав спілкуватися з 8-річною дівчиною з метою задоволення своєї статевої пристрасті.
Чоловік, користуючись наївністю та довірливістю дитини, просив її знімати відверті фото та відео та надсилати йому. При цьому обвинувачений виступав режисером таких зйомок, розповідаючи дитині що і як робити.
Згодом дівчинка розповіла про це мамі, яка продовжила спілкування від імені дитини аби зрозуміти мотиви чоловіка та викрити його. Вважаючи, що і далі спілкується з дівчинкою, обвинувачений просив її надіслати ще відео і розповідав як це зробити так, щоб ні про що не дізналися батьки.
Під час огляду телефону обвинуваченого у ньому знайшли фото та відео, що є дитячою порнографією. Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
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