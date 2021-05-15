Пропалестинские протесты в Афинах: полиция водометами разгоняла демонстрантов

Детали

Сотни людей, скандующих “Свободу Палестине” и махали палестинскими флагами двинулись к посольству Израиля в Афинах, которое было отгорожено полицейскими автобусами.

Демонстрация в столице Греции произошло после подобных акций протеста в городах мира после дней интенсивного конфликта между Израилем и палестинскими боевиками в Газе.

Контекст

Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая, обострение началось после столкновения между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме.

Ранее в субботу Армия обороны Израиля заявили, что уничтожили офис главы службы безопасности ХАМАС в Газе. В секторе Газа уже около 140 жертв , оттуда по Израилю вообще выпустили 2300 ракет.

Посольства Украины в Израиле и Египте, а также представительство при Палестинской национальной администрации отрабатывают возможные маршруты репатриации 120 украинских граждан, изъявивших желание покинуть сектор Газа.