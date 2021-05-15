Пропалестинські протести в Афінах: поліція водометами розганяла демонстрантів

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Сотні людей, що вигукували “Свободу Палестині” та махали палестинськими прапорами, рушили до посольства Ізраїлю в Афінах, яке було відгороджене поліцейськими автобусами.

Демонстрація в столиці Греції відбулася після подібних акцій протесту в містах світу після днів інтенсивного конфлікту між Ізраїлем та палестинськими бойовиками в Газі.

Контекст

Ракетні удари між Ізраїлем і сектором Газа тривають з 10 травня, загострення почалося після зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією в Східному Єрусалимі.

Раніше в суботу Армія оборони Ізраїлю заявили, що знищили офіс голови служби безпеки ХАМАС в Газі. У секторі Газа вже близько 140 жертв, звідти по Ізраїлю загалом випустили 2300 ракет.

Посольства України в Ізраїлі та Єгипті, а також представництво при Палестинській національній адміністрації відпрацьовують можливі маршрути репатріації 120 українських громадян, які виявили бажання залишити сектор Газа.