Производство крепкого алкоголя в россии потерпело крах — несмотря на то, что данные свидетельствуют о росте потребления крепких напитков среди граждан. Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка рф сообщила на этой неделе, что производство спиртных напитков сократилось более чем на 16% в первой половине 2025 года. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Официальные данные показывают, что производство водки уменьшилось на 10,9% в годовом исчислении — с 33,40 миллиона декалитров в 2024 году до 31,38 миллиона декалитров за аналогичный период 2025 года. Легендарный российский напиток, который в 1990-х годах некоторое время даже использовался как национальная валюта, до сих пор остается важной частью культуры страны.

Однако, несмотря на сокращение производства, потребление растет.

В 2024 году россияне потребили больше алкоголя, чем на аналогичных этапах за последние восемь лет. К тому же все больше людей предпочитают ром, виски, бренди и текилу, сообщила в мае российская финансовая аудиторская компания Finexpertisa. В то же время президент россии владимир путин заявил, что россияне начинают пить меньше, мол, все больше из них предпочитают спорт. "Бросайте пить и вставайте на лыжи", — пошутил он.

рф скрывает данные о населении из-за падения рождаемости до 200-летнего минимума

Продажи этих напитков выросли на 10,2% — до 3,2 литра на душу населения в год, превысив потребление водки в некоторых регионах. Впрочем, водка остается самым популярным напитком в стране, на ее долю приходится 60% годовых продаж.

Сокращение производства водки в россии вызвано ростом цен на алкоголь и запретом экспорта алкогольных напитков в ЕС, США и другие страны вследствие западных санкций.

Этот запрет существенно сократил экспортные доходы российских производителей водки, сообщила в июне государственная служба контроля качества продукции в Ростовской области, ссылаясь на данные консалтингового агентства Strategy Partners.

В рф хотят выпускать водку "Орешник": уже подали заявку на патент