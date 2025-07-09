Производство водки в россии резко сократилось, несмотря на рекордное потребление - Politico
Киев • УНН
Производство крепкого алкоголя в россии упало на 16% в первой половине 2025 года, а водки — на 10,9% по сравнению с 2024 годом. В то же время потребление алкоголя растет, а продажи рома, виски, бренди и текилы увеличились на 10,2%.
Производство крепкого алкоголя в россии потерпело крах — несмотря на то, что данные свидетельствуют о росте потребления крепких напитков среди граждан. Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка рф сообщила на этой неделе, что производство спиртных напитков сократилось более чем на 16% в первой половине 2025 года. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.
Детали
Официальные данные показывают, что производство водки уменьшилось на 10,9% в годовом исчислении — с 33,40 миллиона декалитров в 2024 году до 31,38 миллиона декалитров за аналогичный период 2025 года. Легендарный российский напиток, который в 1990-х годах некоторое время даже использовался как национальная валюта, до сих пор остается важной частью культуры страны.
Однако, несмотря на сокращение производства, потребление растет.
В 2024 году россияне потребили больше алкоголя, чем на аналогичных этапах за последние восемь лет. К тому же все больше людей предпочитают ром, виски, бренди и текилу, сообщила в мае российская финансовая аудиторская компания Finexpertisa. В то же время президент россии владимир путин заявил, что россияне начинают пить меньше, мол, все больше из них предпочитают спорт. "Бросайте пить и вставайте на лыжи", — пошутил он.
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Продажи этих напитков выросли на 10,2% — до 3,2 литра на душу населения в год, превысив потребление водки в некоторых регионах. Впрочем, водка остается самым популярным напитком в стране, на ее долю приходится 60% годовых продаж.
Сокращение производства водки в россии вызвано ростом цен на алкоголь и запретом экспорта алкогольных напитков в ЕС, США и другие страны вследствие западных санкций.
Этот запрет существенно сократил экспортные доходы российских производителей водки, сообщила в июне государственная служба контроля качества продукции в Ростовской области, ссылаясь на данные консалтингового агентства Strategy Partners.
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