Производство водки в россии резко сократилось, несмотря на рекордное потребление - Politico

$41.850.05
49.060.03
ukenru
"Некорректно в военное время": политолог раскритиковал АРМА за покупку авто за почти 3 млн грн
Эксклюзив
13:32 • 5369 просмотра
"Некорректно в военное время": политолог раскритиковал АРМА за покупку авто за почти 3 млн грн
13:09 • 18516 просмотра
Инфляция в Украине замедлилась до 14,3%. Фрукты подорожали, овощи - подешевели
Эксклюзив
12:49 • 40172 просмотра
Вместо всесторонней проверки – фрагментарные пазлы: как обычные закупки авиационного предприятия превратились в основание для обвинений
Эксклюзив
11:55 • 25613 просмотра
Юрист об отборе главы БЭБ: проведение конкурсов не решило задачу создания прозрачной системы
09:54 • 64234 просмотра
Украина выиграла дело против рф в ЕСПЧ: о чем идет речь
09:36 • 46685 просмотра
Китайские граждане задержаны за попытку передачи секретных данных о ракетном комплексе "Нептун"
Эксклюзив
9 июля, 07:10 • 65993 просмотра
Атаки РФ: стало известно, сколько людей погибло в Николаеве с начала войны
9 июля, 05:59 • 88904 просмотра
Над Украиной обезвредили 711 из рекордных 728 дронов, сбито семь из 7 запущенных рф крылатых ракет и шести "Кинжалов"
Эксклюзив
9 июля, 05:26 • 197053 просмотра
Таможенная война Трампа с ЕС: чем завершится и как это повлияет на Украину
9 июля, 03:42 • 142439 просмотра
Луцк пережил самую массированную атаку дронов и ракет: возникли многочисленные пожары
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+29°
3.8м/с
48%
742мм
Популярные новости
Житомирская область ночью подверглась массированной вражеской атаке: произошли пожары, есть повреждения9 июля, 05:49 • 95801 просмотра
Мерц о войне рф против Украины: дипломатические средства исчерпаны9 июля, 08:28 • 66561 просмотра
Кейт Миддлтон впервые почти за 2 года заметили в тиаре9 июля, 08:49 • 70420 просмотра
Далеко не все «Кинжалы» захватчиков достигли своих целей – спикер Воздушных сил09:30 • 34913 просмотра
Обучение для детей военных: тонкости поступления, льготы и как получить компенсацию13:25 • 22298 просмотра
публикации
Рейтинг вузов Украины 2025: во сколько обойдется обучение в самых престижных университетах нашего государства14:59 • 2398 просмотра
Обучение для детей военных: тонкости поступления, льготы и как получить компенсацию13:25 • 22415 просмотра
Вместо всесторонней проверки – фрагментарные пазлы: как обычные закупки авиационного предприятия превратились в основание для обвинений
Эксклюзив
12:49 • 40172 просмотра
Таможенная война Трампа с ЕС: чем завершится и как это повлияет на Украину
Эксклюзив
9 июля, 05:26 • 197053 просмотра
Дело "Украина и Нидерланды против россии": ЕСПЧ сегодня огласит решение9 июля, 04:00 • 249014 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виталий Ким
Папа Лев XIV
Петр Порошенко
Андрей Садовый
Актуальные места
Украина
Львовская область
Волынская область
Киевская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Кейт Миддлтон впервые почти за 2 года заметили в тиаре9 июля, 08:49 • 70510 просмотра
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 232310 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 414620 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 245896 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 356070 просмотра
Актуальное
Ми-8
MIM-104 Patriot
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136
Рейс 17 Malaysia Airlines

Производство водки в россии резко сократилось, несмотря на рекордное потребление - Politico

Киев • УНН

 • 810 просмотра

Производство крепкого алкоголя в россии упало на 16% в первой половине 2025 года, а водки — на 10,9% по сравнению с 2024 годом. В то же время потребление алкоголя растет, а продажи рома, виски, бренди и текилы увеличились на 10,2%.

Производство водки в россии резко сократилось, несмотря на рекордное потребление - Politico

Производство крепкого алкоголя в россии потерпело крах — несмотря на то, что данные свидетельствуют о росте потребления крепких напитков среди граждан. Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка рф сообщила на этой неделе, что производство спиртных напитков сократилось более чем на 16% в первой половине 2025 года. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Официальные данные показывают, что производство водки уменьшилось на 10,9% в годовом исчислении — с 33,40 миллиона декалитров в 2024 году до 31,38 миллиона декалитров за аналогичный период 2025 года. Легендарный российский напиток, который в 1990-х годах некоторое время даже использовался как национальная валюта, до сих пор остается важной частью культуры страны.

Однако, несмотря на сокращение производства, потребление растет.

В 2024 году россияне потребили больше алкоголя, чем на аналогичных этапах за последние восемь лет. К тому же все больше людей предпочитают ром, виски, бренди и текилу, сообщила в мае российская финансовая аудиторская компания Finexpertisa. В то же время президент россии владимир путин заявил, что россияне начинают пить меньше, мол, все больше из них предпочитают спорт. "Бросайте пить и вставайте на лыжи", — пошутил он.

рф скрывает данные о населении из-за падения рождаемости до 200-летнего минимума20.05.25, 15:11 • 4266 просмотров

Продажи этих напитков выросли на 10,2% — до 3,2 литра на душу населения в год, превысив потребление водки в некоторых регионах. Впрочем, водка остается самым популярным напитком в стране, на ее долю приходится 60% годовых продаж.

Сокращение производства водки в россии вызвано ростом цен на алкоголь и запретом экспорта алкогольных напитков в ЕС, США и другие страны вследствие западных санкций.

Этот запрет существенно сократил экспортные доходы российских производителей водки, сообщила в июне государственная служба контроля качества продукции в Ростовской области, ссылаясь на данные консалтингового агентства Strategy Partners.

В рф хотят выпускать водку "Орешник": уже подали заявку на патент25.11.24, 21:29 • 14751 просмотр

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
Европейский Союз
Соединённые Штаты
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9