Виробництво міцного алкоголю в росії зазнало краху - попри те, що дані свідчать про зростання споживання міцних напоїв серед громадян. Федеральна служба з регулювання алкогольного ринку рф повідомила цього тижня, що виробництво спиртних напоїв скоротилося більш ніж на 16% у першій половині 2025 року. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

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Офіційні дані показують, що виробництво горілки зменшилося на 10,9% у річному вимірі — з 33,40 мільйона декалітрів у 2024 році до 31,38 мільйона декалітрів за аналогічний період 2025 року. Легендарний російський напій, який у 1990-х роках певний час навіть використовувався як національна валюта, досі залишається важливою частиною культури країни.

Проте, попри скорочення виробництва, споживання зростає.

У 2024 році росіяни спожили більше алкоголю, ніж на аналогічних етапах за останні вісім років. До того ж все більше людей надають перевагу рому, віскі, бренді та текілі, повідомила у травні російська фінансова аудиторська компанія Finexpertisa. Водночас президент росії володимир путін заявив, що росіяни починають пити менше, мовляв, дедалі більше з них віддають перевагу спорту. "Кидайте пити і ставайте на лижі", — пожартував він.

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Продажі цих напоїв зросли на 10,2% — до 3,2 літра на душу населення в рік, перевищивши споживання горілки в деяких регіонах. Утім, горілка залишається найпопулярнішим напоєм у країні, на її частку припадає 60% річних продажів.

Скорочення виробництва горілки в росії спричинене зростанням цін на алкоголь та забороною експорту алкогольних напоїв до ЄС, США та інших країн унаслідок західних санкцій.

Ця заборона суттєво скоротила експортні доходи російських виробників горілки, повідомила в червні державна служба контролю якості продукції в ростовській області, посилаючись на дані консалтингового агентства Strategy Partners.

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