Виробництво горілки в росії різко скоротилося попри рекордне споживання - Politico

$41.850.05
49.060.03
ukenru
Рейтинг вишів України 2025: у скільки обійдеться навчання у найпрестижніших університетах
14:59 • 8344 перегляди
Рейтинг вишів України 2025: у скільки обійдеться навчання у найпрестижніших університетах
Ексклюзив
13:32 • 9684 перегляди
"Некоректно у військовий час": політолог розкритикував АРМА через купівлю авто за майже 3 млн грн
13:09 • 22750 перегляди
Інфляція в Україні сповільнилася до 14,3%. Фрукти подорожчали, овочі - подешевшали
Ексклюзив
12:49 • 48049 перегляди
Замість всебічної перевірки - фрагментарні пазли: як звичайні закупівлі авіаційного підприємства перетворилися на підставу для звинувачень
Ексклюзив
11:55 • 29398 перегляди
Юрист про відбір очільника БЕБ: проведення конкурсів не вирішило завдання створення прозорої системи
09:54 • 70265 перегляди
Україна виграла справу проти рф у ЄСПЛ: про що йдеться
9 липня, 09:36 • 47910 перегляди
Китайські громадяни затримані за спробу передачі секретних даних про ракетний комплекс "Нептун"
Ексклюзив
9 липня, 07:10 • 66312 перегляди
Атаки рф: стало відомо скільки в Миколаєві загинуло людей з початку війни
9 липня, 05:59 • 89107 перегляди
Над Україною знешкодили 711 з рекордних 728 дронів, збито сім з 7 запущених рф крилатих ракет і шести "Кинджалів"
Ексклюзив
9 липня, 05:26 • 200885 перегляди
Митна війна Трампа із ЄС: чим завершиться і як це вплине на Україну
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+29°
4.3м/с
49%
742мм
Популярнi новини
Житомирщина вночі зазнала масованої ворожої атаки: сталися пожежі, є пошкодження9 липня, 05:49 • 98940 перегляди
Мерц про війну рф проти України: дипломатичні засоби вичерпані9 липня, 08:28 • 69701 перегляди
Кейт Міддлтон вперше за майже 2 роки помітили в тіарі9 липня, 08:49 • 75554 перегляди
Далеко не всі "Кинджали" загарбників досягли своїх цілей - речник Повітряних сил9 липня, 09:30 • 38094 перегляди
Навчання для дітей військових: тонкощі вступу, пільги та як отримати компенсацію13:25 • 28709 перегляди
Публікації
Рейтинг вишів України 2025: у скільки обійдеться навчання у найпрестижніших університетах14:59 • 8345 перегляди
Навчання для дітей військових: тонкощі вступу, пільги та як отримати компенсацію13:25 • 29826 перегляди
Замість всебічної перевірки - фрагментарні пазли: як звичайні закупівлі авіаційного підприємства перетворилися на підставу для звинувачень
Ексклюзив
12:49 • 48050 перегляди
Митна війна Трампа із ЄС: чим завершиться і як це вплине на Україну
Ексклюзив
9 липня, 05:26 • 200885 перегляди
Справа "Україна та Нідерланди проти росії": ЄСПЛ сьогодні оголосить рішення9 липня, 04:00 • 252743 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Вадим Філашкін
Прокудін Олександр Сергійович
Залужний Валерій Федорович
Актуальні місця
Україна
Донецька область
Київська область
Одеська область
Волинська область
Реклама
УНН Lite
Кейт Міддлтон вперше за майже 2 роки помітили в тіарі9 липня, 08:49 • 76443 перегляди
Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"7 липня, 08:59 • 234512 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні5 липня, 17:41 • 416634 перегляди
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 247798 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 357939 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Х-47М2 «Кинджал»
Х-101
Starlink
ФАБ-250

Виробництво горілки в росії різко скоротилося попри рекордне споживання - Politico

Київ • УНН

 • 977 перегляди

Виробництво міцного алкоголю в Росії впало на 16% у першій половині 2025 року, а горілки — на 10,9% порівняно з 2024 роком. Водночас споживання алкоголю зростає, а продажі рому, віскі, бренді та текіли збільшилися на 10,2%.

Виробництво горілки в росії різко скоротилося попри рекордне споживання - Politico

Виробництво міцного алкоголю в росії зазнало краху - попри те, що дані свідчать про зростання споживання міцних напоїв серед громадян. Федеральна служба з регулювання алкогольного ринку рф повідомила цього тижня, що виробництво спиртних напоїв скоротилося більш ніж на 16% у першій половині 2025 року. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Офіційні дані показують, що виробництво горілки зменшилося на 10,9% у річному вимірі — з 33,40 мільйона декалітрів у 2024 році до 31,38 мільйона декалітрів за аналогічний період 2025 року. Легендарний російський напій, який у 1990-х роках певний час навіть використовувався як національна валюта, досі залишається важливою частиною культури країни.

Проте, попри скорочення виробництва, споживання зростає.

У 2024 році росіяни спожили більше алкоголю, ніж на аналогічних етапах за останні вісім років. До того ж все більше людей надають перевагу рому, віскі, бренді та текілі, повідомила у травні російська фінансова аудиторська компанія Finexpertisa. Водночас президент росії володимир путін заявив, що росіяни починають пити менше, мовляв, дедалі більше з них віддають перевагу спорту. "Кидайте пити і ставайте на лижі", — пожартував він.

рф приховує дані про населення через падіння народжуваності до 200-річного мінімуму 20.05.25, 15:11 • 4267 переглядiв

Продажі цих напоїв зросли на 10,2% — до 3,2 літра на душу населення в рік, перевищивши споживання горілки в деяких регіонах. Утім, горілка залишається найпопулярнішим напоєм у країні, на її частку припадає 60% річних продажів.

Скорочення виробництва горілки в росії спричинене зростанням цін на алкоголь та забороною експорту алкогольних напоїв до ЄС, США та інших країн унаслідок західних санкцій.

Ця заборона суттєво скоротила експортні доходи російських виробників горілки, повідомила в червні державна служба контролю якості продукції в ростовській області, посилаючись на дані консалтингового агентства Strategy Partners.

У рф хочуть випускати горілку "Орєшнік": вже подали заявку на патент25.11.24, 21:29 • 14752 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9