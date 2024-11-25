В рф хотят выпускать водку "Орешник": уже подали заявку на патент

В роспатент поступила заявка на регистрацию товарного знака "Орешник", под которым планируется продавать алкогольную продукцию. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

Как пишут росСМИ, что соответствующая заявка на регистрацию товарного знака "Орешник" подана в роспатент. В перечне товаров и услуг указано, что под этим названием планируют выпускать алкогольную продукцию: вино, виски, водку и другие напитки.

Напомним

Российский диктатор владимир путин заявил, что россия нанесла удар "баллистической ракетой с неядерной гиперзвуковой боевой частью" средней дальности по Днепру. Речь идет об ударе, осуществленном рано утром 21 ноября и для которого, как считалось ранее, была использована межконтинентальная баллистическая ракета. Но, как выяснилось, удар был осуществлен другим оружием, а именно новой баллистической ракетой "Орешник".

Информационное агентство Associated Press пообщалось с сотрудниками Службы безопасности Украины, которые показали изданию обломки ракеты "Орешник", которой россия ударила по Украине 21 ноября.