В рф хотят выпускать водку "Орешник": уже подали заявку на патент

ukenru
Эксклюзив
Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему
15:13 • 58055 просмотра

Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему

Эксклюзив
Уже есть результат. Мэр Броваров рассказал о работе над обеспечением энергонезависимости города
 • 74976 просмотра

Уже есть результат. Мэр Броваров рассказал о работе над обеспечением энергонезависимости города

Эксклюзив
В АРМА избегают комментариев относительно замечаний Transparency International о популизме
 • 91333 просмотра

В АРМА избегают комментариев относительно замечаний Transparency International о популизме

Эксклюзив
Ретроградный Меркурий и новолуние: что предвещают звезды на период с 25 ноября по 1 декабря
 • 105786 просмотра

Ретроградный Меркурий и новолуние: что предвещают звезды на период с 25 ноября по 1 декабря

Эксклюзив
Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать
 • 136024 просмотра

Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать

Эксклюзив
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
 • 204719 просмотра

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Эксклюзив
Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства
 • 179602 просмотра

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства

Эксклюзив
"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ
 • 182617 просмотра

"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру
 • 238698 просмотра

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

Эксклюзив
Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев
 • 193496 просмотра

Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Линдси Лохан не узнать: звезда фильма «Ловушка для родителей» поразила поклонников своим новым лицом

Линдси Лохан не узнать: звезда фильма «Ловушка для родителей» поразила поклонников своим новым лицом

 • 75318 просмотра
Сибига посетит заседание G7 в Италии: запланированы встречи с Блинкеном и Боррелем

Сибига посетит заседание G7 в Италии: запланированы встречи с Блинкеном и Боррелем

 • 36704 просмотра
Против «Конкорда» велась целенаправленная кампания, за которой стоит Гетманцев - соучредитель банка

Против «Конкорда» велась целенаправленная кампания, за которой стоит Гетманцев - соучредитель банка

 • 29872 просмотра
Иностранные аудиторы после критики наконец утвердили критерии и методику оценки НАБУ

Иностранные аудиторы после критики наконец утвердили критерии и методику оценки НАБУ

 • 99116 просмотра
Прикрывают критическую инфраструктуру с неба? На Ставке говорили об энергетике и ее защите

Прикрывают критическую инфраструктуру с неба? На Ставке говорили об энергетике и ее защите

15:37 • 25577 просмотра
публикации
Иностранные аудиторы после критики наконец утвердили критерии и методику оценки НАБУ

Иностранные аудиторы после критики наконец утвердили критерии и методику оценки НАБУ

 • 99116 просмотра
Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать

Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать
Эксклюзив

 • 136021 просмотра
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
Эксклюзив

 • 204716 просмотра
Конкурс со скрытыми условиями: АРМА в тендере на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" "забыло" упомянуть о залоге

Конкурс со скрытыми условиями: АРМА в тендере на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" "забыло" упомянуть о залоге

 • 151350 просмотра
Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

 • 161410 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Они - анти-транс": вокалист Bronski Beat исключает песню „Smalltown Boy“ из фильма LGB Alliance

"Они - анти-транс": вокалист Bronski Beat исключает песню „Smalltown Boy“ из фильма LGB Alliance

16:45 • 17092 просмотра
Линдси Лохан не узнать: звезда фильма «Ловушка для родителей» поразила поклонников своим новым лицом

Линдси Лохан не узнать: звезда фильма «Ловушка для родителей» поразила поклонников своим новым лицом

 • 75318 просмотра
Рассел Кроу должен был воскреснуть в отмененном сиквеле «Гладиатора» Ника Кейва

Рассел Кроу должен был воскреснуть в отмененном сиквеле «Гладиатора» Ника Кейва

 • 100537 просмотра
Роулинг «имеет право выражать личные взгляды»: HBO защищает автора романов о Гарри Поттере

Роулинг «имеет право выражать личные взгляды»: HBO защищает автора романов о Гарри Поттере

 • 101674 просмотра
Николь Кидман и ее муж планируют возвращение в Австралию после тяжелого года

Николь Кидман и ее муж планируют возвращение в Австралию после тяжелого года

 • 100017 просмотра
Актуальное
В рф хотят выпускать водку "Орешник": уже подали заявку на патент

В рф хотят выпускать водку "Орешник": уже подали заявку на патент

Киев  •  УНН

 • 3759 просмотра

Read in English

В роспатент подана заявка на регистрацию торговой марки "Орешник" для алкогольной продукции. Название совпадает с новой российской баллистической ракетой, которой был нанесен удар по Днепру.

В роспатент поступила заявка на регистрацию товарного знака "Орешник", под которым планируется продавать алкогольную продукцию. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

Как пишут росСМИ, что соответствующая заявка на регистрацию товарного знака "Орешник" подана в роспатент. В перечне товаров и услуг указано, что под этим названием планируют выпускать алкогольную продукцию: вино, виски, водку и другие напитки.

Напомним

Российский диктатор владимир путин заявил, что россия нанесла удар "баллистической ракетой с неядерной гиперзвуковой боевой частью" средней дальности по Днепру. Речь идет об ударе, осуществленном рано утром 21 ноября и для которого, как считалось ранее, была использована межконтинентальная баллистическая ракета. Но, как выяснилось, удар был осуществлен другим оружием, а именно новой баллистической ракетой "Орешник".

Информационное агентство Associated Press пообщалось с сотрудниками Службы безопасности Украины, которые показали изданию обломки ракеты "Орешник", которой россия ударила по Украине 21 ноября.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Новости Мира
assoshieited-pressАссошиэйтед Пресс
dneprДнепр
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
ukrainaУкраина