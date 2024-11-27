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Профильный комитет ВР выступил за отмену налогообложения ФЛП "задним числом"

Профильный комитет ВР выступил за отмену налогообложения ФЛП "задним числом"

Киев  •  УНН

 • 2846 просмотра

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Комитет ВР по вопросам финансов поддержал правку об отмене налогообложения "задним числом" для ФЛП. Внедрение новых налогов для ФЛП перенесено с 1 октября на 1 января 2025 года.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на заседании сегодня, 27 ноября, поддержал правку, которая предлагает отменить налогообложение "задним числом" для ФЛП в законопроекте о повышении налогов №11416-д. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, пишет УНН

Сейчас на комитете перенесли для ФЛП внедрение налогообложения с 01 октября на 01 января 2025. то есть полностью отстояли, чтобы убрать из закона "заднее число" ... ну кроме банков

- написал Железняк в Telegram.

По словам нардепа, в Минфине заявили, что президент скоро подпишет законопроект о повышении налогов. А опубликуют закон так, чтобы он заработал с 01 декабря. 

Напомним

Верховная Рада Украины приняла законопроект №11416-д относительно значительного повышения налогов. принят ряд изменений, в том числе сохранение 1,5% военного сбора для военных и поправки в отношении нотариусов. В документе говорилось, что закон начнет действовать задним числом с 1 октября для всех плательщиков.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Экономикаполитика
verkhovna-radaВерховная Рада
yaroslav-zhelezniakЯрослав Железняк
ukrainaУкраина