Профильный комитет ВР выступил за отмену налогообложения ФЛП "задним числом"

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на заседании сегодня, 27 ноября, поддержал правку, которая предлагает отменить налогообложение "задним числом" для ФЛП в законопроекте о повышении налогов №11416-д. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, пишет УНН.

Сейчас на комитете перенесли для ФЛП внедрение налогообложения с 01 октября на 01 января 2025. то есть полностью отстояли, чтобы убрать из закона "заднее число" ... ну кроме банков - написал Железняк в Telegram.

По словам нардепа, в Минфине заявили, что президент скоро подпишет законопроект о повышении налогов. А опубликуют закон так, чтобы он заработал с 01 декабря.

Напомним

Верховная Рада Украины приняла законопроект №11416-д относительно значительного повышения налогов. принят ряд изменений, в том числе сохранение 1,5% военного сбора для военных и поправки в отношении нотариусов. В документе говорилось, что закон начнет действовать задним числом с 1 октября для всех плательщиков.