Продукты, которые помогают сохранить здоровье сердца

Пусть и не существует "волшебной" пищи, которая способна полностью устранить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, но есть продукты способные помочь поддержать здоровье сердца, пишет УНН со ссылкой на сайт Better Health.

Жирная рыба

Скумбрия, сардины, тунец и лосось содержат жирные кислоты омега-3. Было доказано, что этот тип жира снижает уровень триглицеридов (тип жира) и повышает уровень холестерина ЛПВП (холестерол липопротеинов высокой плотности), улучшает эластичность кровеносных сосудов и разжижает кровь, что снижает вероятность ее свертывания и блокировки кровотока.

Некоторые растительные масла

Такие масла как кукурузное, соевое и сафлоровое (которые содержат жирные кислоты омега-6), а также масла, содержащие жирные кислоты омега-3 (например, оливковое масло). Все это может помочь снизить уровень холестерина ЛПНП (липопротеины низкой плотности) при использовании вместо насыщенных жиров, таких как сливочное масло.

Фрукты и овощи

А именно клетчатка, калий и другие микроэлементы (например, антиоксиданты) во фруктах и ​​овощах обеспечивают защиту от сердечных заболеваний. Они также являются важным источником фолиевой кислоты, которая помогает снизить в крови уровень аминокислоты гомоцистеина, которая, вероятно, связана с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

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Цельнозерновые продукты

Диета с высоким содержанием клетчатки из цельнозерновых злаков связана со снижением уровня холестерина ЛПНП и риском сердечных заболеваний. Продукты с высоким содержанием растворимой клетчатки (например, овес, бобовые и ячмень) отлично подходят для снижения общего уровня холестерина.

Источники нерафинированных углеводов с низкой гликемической нагрузкой

Такие как цельнозерновой хлеб и крупы, бобовые, некоторые виды риса и макарон, а также большинство фруктов и овощей, также помогают снизить уровень триглицеридов и глюкозы (сахара) в крови, помогают контролировать диабет и уменьшают риск сердечных заболеваний. Бобовые, орехи и семена — хорошие источники растительных белков, клетчатки, полезных жиров и микроэлементов, которые помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Чай

Некоторые исследования показывают, что антиоксиданты в чае могут помочь предотвратить накопление жировых отложений в артериях. Они также могут действовать как средство, препятствующее свертыванию крови, и улучшать расширение кровеносных сосудов, обеспечивая увеличение кровотока.

Продукты, содержащие витамин Е

Некоторые исследования показывают, что витамин Е действует как антиоксидант, помогая защитить от холестерина ЛПНП. Источниками витамина Е являются авокадо, темно-зеленые овощи, растительные масла и цельнозерновые продукты.

Чеснок

Было обнаружено, что соединение в свежем чесноке, называемое аллицином, снижает общий уровень холестерина и холестерина ЛПНП в крови, тем самым снижая риск сердечных заболеваний.

Продукты, обогащенные растительными стеролами

Ежедневное употребление 2–3 г фитостеролов/станолов снижает уровень холестерина ЛПНП примерно на 10% у здоровых людей, а также у людей с высоким уровнем холестерина или диабетом. Это соответствует 2–3 порциям продуктов, обогащенных фитостеринами. Фитостеролы содержатся, например, в рисовых отрубях, миндале, кешью, ананасах.

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