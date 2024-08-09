Продолжит ли МВФ поддерживать Украину? Прогноз эксперта

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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9 августа 2024, 07:01  •  51300 просмотра

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Украина выполнит требования МВФ для получения финансовой помощи, считает экономист Андрей Новак. Среди требований - изменения в законодательство относительно открытого конкурса на должность директора ФГВФЛ до весны 2025 года.

Украина выполнит основные требования Международного валютного фонда, необходимые для получения финансовой помощи, убежден председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

"Я не сомневаюсь, что в сентябре, когда приедет миссия МВФ в Украину она продлит выплаты по действующей на сегодня программе между Украиной и МВФ на общую сумму почти 16 млрд долларов, которая рассчитана на 4 года. И Украина получит следующий транш по этой программе еще до конца этого года", - отметил Новак в эксклюзивном комментарии УНН.

Он добавил, что Украина выполняет все требования Международного валютного фонда и наши партнеры понимают, что в условиях войны первоочередные расходы на оборону государство несет именно.

Среди требований, которые должна выполнить Украина, в частности, внесение весной 2025 года изменений в законодательство в части разработки процедуры открытого конкурса на должность директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Напомним

Ранее стало известно, что Административный совет Фонда гарантирования вкладов физических лиц уволил Светлану Рекрут с должности директора-распорядителя ФГВФЛ в связи с окончанием срока ее 5-летнего контракта. Сейчас обязанности директора-распорядителя исполняет заместитель Рекрут Ольга Билай. По данным СМИ, админсовет Фонда планирует назначить нового руководителя в закрытом режиме. Среди претендентов Билай и глава Управления по работе с проблемными активами Нацбанка Павел Поляруш.

В одном из интервью Рекрут сообщила, что МВФ требует от Украины внесения изменений в законодательство в части проведения открытого конкурса на должность главы ФГВФЛ. Сейчас такой процедуры в законодательстве нет. По ее словам, Киев взял на себя обязательства разработать и утвердить такую процедуру весной 2025 года. Не исключено, что Билай может остаться и.о. директора-распорядителя ФГВФЛ до проведения открытого конкурса на эту должность.

Допомога під загрозою. Через кого Україна може залишитися без фінансування МВФ8 августа 2024, 09:18 • 151742 просмотра

Добавим

Ранее журналисты выяснили, что один из претендентов на должность директора-распорядителя ФГВФЛ Павел Поляруш неоднократно выезжал за границу после начала широкомасштабного вторжения. В частности, по данным СМИ, в ноябре 2022 года он получил разрешение на выезд за пределы страны от одиозного экс-заместителя министра обороны, который сейчас является подозреваемым в коррупционных преступлениях. Разрешение якобы было выдано Полярушу на выезд за границу на элитном автомобиле Lexus за гуманитарной помощью. В то же время, на каких основаниях Поляруш ездил за границу с февраля по ноябрь 2022 года, пока не известно.

Член комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Николай Величкович считает, что правоохранители должны разобраться с выездами Поляруша за границу. А член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Геннадий Касай не исключает, что у Поляруша могут возникнуть из-за этого проблемы при прохождении спецпроверки как кандидата на должность директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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