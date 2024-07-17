Возвращенные из российского плена украинцы имеют проблемы с весом, осложнения после ранений, которые неправильно лечились, а также есть онкобольной и больной туберкулезом. Всех ждет длительный процесс реабилитации и восстановления. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Ребята, которые сегодня вернулись, в разном состоянии, очень в истощенном состоянии. Проблемы с весом, есть один больной защитник онкологическим заболеванием, есть больной туберкулезом, есть осложнения после ранений, которые неправильно лечились. Каждому оказывается необходимая помощь и будет длительный процесс восстановления, реабилитации - сказал Юсов.

Он также отметил, что с освобожденными пленными будут общаться правоохранители, чтобы узнать условия пребывания в плену.

"Наша задача - усиливать международное давление, чтобы улучшать условия пребывания украинцев в плену. Таких условий, которые Украина обеспечивает российским пленным, мало кто мог бы представить. И мы требуем такого же отношения к нашим пленным - добавил Юсов.

Напомним

Еще 95 украинских защитников, среди которых военнослужащие, члены Национальной гвардии и пограничники, были освобождены из российского плена благодаря посредническим усилиям Объединенных Арабских Эмиратов. Президент Украины Владимир Зеленский отметил - ищем каждого, кто может быть в плену.