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Проблемы "Динамо" не в тренерах, а в команде и президенте - Маркевич

Проблемы "Динамо" не в тренерах, а в команде и президенте - Маркевич

Киев  •  УНН

 • 12223 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Известный футбольный функционер, экс-наставник "Металлиста", "Днепра" и сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал увольнение всего тренерского штаба столичного ФК "Динамо". По его словам такой шаг не решит проблем клуба, потому как у киевлян "нет команды и слабый президент", передает УНН со ссылкой на спортивный сайт 1927.kiev.ua.

"Какая разница, какой тренер? Там нет команды, слабое руководство и президент. При чем тут тренеры? Главное - нет команды. Будут менять тренеров - дальше что? Какая разница, кто будет тренировать? В "Динамо" нужно все в корне менять. Не может такого быть, что двадцать лет во всем виноваты все, кроме президента клуба. Он явно не тянет.

Там полный бардак. Был виноват Хацкевич, теперь Михайличенко. В "Динамо" сейчас некому играть, кроме 3-4 игроков. Кто берет тех футболистов? Кто приглашал Соля и других игроков, которые явно не уровня "Динамо"? Это самая слабая команда в истории киевского "Динамо". Кто ее сформировал?!", - сказал Маркевич.

Отметим, что по словам ведущего программы "Профутбол" Игорь Цыганыка, в "Динамо" - проблемы с дисциплиной. И некоторые футболисты покинули расположение клуба до того, как был сыгран матч с "Колосом".

Как писал УНН, 20 июля, "Динамо" уволило весь тренерский штаб клуба, накануне проиграв "Колосу" со счетом 0:2.

Таким образом, столичный клуб установил антирекорд по количеству проигранных матчей в течение сезона. Поражений было 9.

Напомним, ранее болельщики "Динамо" требовали от владельцев клуба братьев Суркисов вернуть ФК в собственность киевлян.

"... решением столичной власти должен быть возвращен общине (путем передачи его в управление в специально созданный Фонд при КГГА). Финансирование команды должно происходить за счет отчислений с продажи билетов на матчи, а также за счет спонсорской поддержки всех желающих фанатов", - говорилось в соответствующей петиции.

Украинские Национальные Новости

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