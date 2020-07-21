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В "Динамо" проблемы с дисциплиной: некоторые футболисты покинули расположение клуба

В "Динамо" проблемы с дисциплиной: некоторые футболисты покинули расположение клуба

Киев  •  УНН

 • 28777 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Ведущий программы “Профутбол” Игорь Цыганик в эфире “Цыганик LIVE” рассказал о проблемах в коллективе “Динамо”. По его словам некоторые футболисты покинули расположение ФК, не дождавшись воскресного матча с “Колосом”, передает УНН.

Так, Цыганик прокомментировал увольнение главного тренера столичного клуба Алексея Михайличенко и сказал, что предсказать, кто именно возглавит ФК дальнейшем пока сложно.

“Называют фамилии совершенно разных кандидатов на пост главного тренера „Динамо“. И амплитуда достаточно высока. Предсказать, кто возглавит „Динамо“, сложно”, — отметил он.

Ведущий считает, что многое будет зависеть от того, как пройдут переговоры с этими кандидатами.

“Игорь Суркис до последнего верил, что у Михайличенко сложатся отношения с командой. Но контакта не было. Ему не удалось полностью войти в доверие и контролировать ситуацию. Команда не выполняла его требования”, — рассказал Цыганик, уточнив, что некоторые травмированные футболисты “Динамо” поехали отдыхать, даже не дождавшись воскресного матча.

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“Меня удивило, что некоторые травмированные футболисты „Динамо“, даже не дождавшись воскресного матча и поехали отдыхать. Настолько они были уверены в победе над „Колосом“. Как по мне, это не совсем адекватная история”, — подытожил Цыганик.

Напомним, 20 июля, “Динамо” уволило весь тренерский штаб клуба, накануне проиграв “Колосу” со счетом 0:2.

Таким образом, столичный клуб установил антирекорд по количеству проигранных матчей в течение сезона. Поражений было 9.

Как сообщал УНН, ранее болельщики “Динамо” требовали от владельцев клуба братьев Суркисов вернуть ФК в собственность киевлян.

“... решением столичной власти должен быть возвращен общине (путем передачи его в управление в специально созданный Фонд при КГГА). Финансирование команды должно происходить за счет отчислений с продажи билетов на матчи, а также за счет спонсорской поддержки всех желающих фанатов”, — говорилось в соответствующей петиции.

Украинские Национальные Новости

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