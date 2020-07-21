У "Динамо" проблеми з дисципліною: деякі футболісти покинули розташування клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Ведучий програми “Профутбол” Ігор Циганик в ефірі “Циганик LIVE” розповів про проблеми у колективі “Динамо”. За його словами деякі футболісти покинули розташування ФК, не дочекавшись недільного матчу з “Колосом”, передає УНН.
Так, Циганик прокоментував звільнення головного тренера столичного клубу Олексія Михайличенка і сказав, що передбачити, хто саме очолить ФК надалі поки складно.
“Називають прізвища абсолютно різних кандидатів на пост головного тренера „Динамо“. І амплітуда досить висока. Передбачити, хто очолить „Динамо“, складно”, — зазначив він.
Ведучий вважає, що багато чого буде залежати від того, як пройдуть переговори з цими кандидатами.
“Ігор Суркіс до останнього вірив, що у Михайличенко складуться взаємини з командою. Але контакту не було. Йому не вдалося повністю увійти в довіру і контролювати ситуацію. Команда не виконувала його вимоги”, — розповів Циганик, уточнивши, що деякі травмовані футболісти “Динамо” поїхали відпочивати, навіть не дочекавшись недільного матчу.
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“Мене здивувало, що деякі травмовані футболісти „Динамо“, навіть не дочекавшись недільного матчу і поїхали відпочивати. Настільки вони були впевнені в перемозі над „Колосом“. Як на мене, це не зовсім адекватна історія”, — підсумував Циганик.
Нагадаємо, 20 липня, "Динамо" звільнило весь тренерський штаб клубу, напередодні програвши “Колосу” з рахунком 0:2.
Таким чином, столичний клуб встановив антирекорд за кількістю програних матчів протягом сезону. Поразок було 9.
Як повідомляв УНН, раніше вболівальники “Динамо” вимагали від власників клубу братів Суркісів повернути ФК у власність киян.
“... рішенням столичної влади повинен бути повернутий громаді (шляхом передачі його в управління в спеціально створений Фонд при КМДА). Фінансування команди повинно відбуватися за рахунок відрахувань з продажу квитків на матчі, а також за рахунок спонсорської підтримки усіх бажаючих фанатів”, — говорилося у відповідній петиції.