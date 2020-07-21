Проблеми "Динамо" не в тренерах, а в команді та президенті - Маркевич

"Яка різниця, який тренер? Там немає команди, слабке керівництво і президент. До чого тут тренери? Головне - немає команди. Будуть міняти тренерів - далі що? Яка різниця, хто буде тренувати? В "Динамо" потрібно все докорінно змінювати. Не може такого бути, що двадцять років у всьому винні всі, крім президента клубу. Він явно не тягне.

Там повний безлад. Був винен Хацкевич, тепер Михайличенко. В "Динамо" зараз нікому грати, крім 3-4 гравців. Хто бере тих футболістів? Хто запрошував Соля та інших гравців, які явно не рівня "Динамо"? Це найслабша команда в історії київського "Динамо". Хто її сформував?!", - сказав Маркевич.

Відзначимо, що за словами ведучого програми "Профутбол" Ігор Циганика, в "Динамо" - проблеми з дисципліною. І деякі футболісти покинули розташування клубу до того, як був зіграний матч з "Колосом".

Як писав УНН, 20 липня, "Динамо" звільнило весь тренерський штаб клубу, напередодні програвши "Колосу" з рахунком 0:2.

Таким чином, столичний клуб встановив антирекорд за кількістю програних матчів протягом сезону. Поразок було 9.

Нагадаємо, раніше вболівальники "Динамо" вимагали від власників клубу братів Суркісів повернути ФК у власність киян.

"...рішенням столичної влади повинен бути повернутий громаді (шляхом передачі його в управління в спеціально створений Фонд при КМДА). Фінансування команди повинно відбуватися за рахунок відрахувань з продажу квитків на матчі, а також за рахунок спонсорської підтримки усіх бажаючих фанатів", - говорилося у відповідній петиції.