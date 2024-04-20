Пробирался в Молдову, сломал ногу: пограничники спасли мужчину, который пытался незаконно пересечь границы Украины

Житель Львова планировал незаконно пересечь границу с Молдовой, руководствуясь онлайн-подсказками, за которые предварительно заплатил $4000, но сломал ногу и не смог продолжить движение. Бывшая жена мужа обратилась на "горячую линию" в ГПСУ, - пострадавшего нашли, оказали медицинскую помощь, после чего доставили в подразделение, передает УНН со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Пограничники спасли мужчину, который, пробираясь в Молдову, сломал ногу. На "горячую линию" ГПСУ обратилась женщина и сообщила, что ее бывший муж хотел незаконно попасть за границу, однако травмировался. На поиски отправился пограничный наряд со служебной собакой и квадрокоптером. Пострадавшего нашли, оказали ему медицинскую помощь и доставили в подразделение - говорится в сообщении ГПСУ.

Отмечается, что под открытым небом львовянин находился 4 часа, промок и замерз. Согласно информации ведомства, уклонист получал советы относительно своего "путешествия" через телеграмм-канал, за которые предварительно заплатил $4000.

В ГПСУ отметили, что безнаказанно такие действия не проходят: мужчина привлечен к админответственности.

Напомним,

Полиция Закарпатья сообщила о подозрении уклонистам, которые под прикрытием международной гуманитарной организации пытались пересечь границу. Мужчины использовали символику Красного креста. Их задержали на полпути к границе с Румынией.