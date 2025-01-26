Признание результатов обучения украинских детей за рубежом: комитет рекомендует Раде принять закон
Киев • УНН
Комитет ВР рекомендует принять законопроект о признании результатов обучения украинских детей за рубежом. Документ позволит зачислить образование для 700 тысяч - 1 миллиона школьников, которые выехали из-за войны.
Комитет Верховной Рады по вопросам образования и науки рекомендует парламенту принять законопроект, по которому будут признаваться результаты обучения украинских детей за рубежом. Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта №12375 и пресс-службу "Слуги народа".
"... по результатам его рассмотрения в первом чтении принять за основу и в целом", - говорится в заключении комитета.
Законопроект дополняет статью шестую закона "О полном общем среднем образовании", согласно которой "граждане Украины имеют право на признание результатов обучения, полученных ими путем формального и/или неформального образования у субъектов образовательной деятельности, расположенных за рубежом (кроме государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом), в порядке, утвержденном Кабинетом министров".
Автор законопроекта Сергей Бабак указывает, что законопроект предоставит правовые основания для Кабмина разработать нормативные акты, которые позволят зачислить результаты обучения детей, выехавших за границу.
Также есть еще одна проблема, которая находится вне правовых рамок. Речь идет об образовательных центрах, созданных после 24 февраля за рубежом, которые имеют разный статус. Например, есть те, которые имеют официальный статус школы, зарегистрированной национальным законодательством страны пребывания. Перечень этих школ известен образовательным управленцам, поскольку эти учебные заведения были обеспечены учебниками, предоставленными нашим государством. Также есть очаги неформального образования - от школ выходного дня до небольших объединений граждан, которые обучают школьников. После начала полномасштабного вторжения из Украины выехало от 700 тысяч до 1 миллиона детей школьного возраста. Наша задача, как минимум, оставить тесную связь с образовательной системой Украины, чтобы, как мы надеемся, они вернулись к нам после нашей победы", - отметил Бабак.
Напомним
Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров озвучил визионные планы по развитию образовательной экосистемы Мрия. В будущем приложение для учеников будет иметь функцию персонализированных рекомендаций.