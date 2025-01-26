Признание результатов обучения украинских детей за рубежом: комитет рекомендует Раде принять закон

ukenru
Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные
24 января, 19:06 • 151707 просмотра

Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные

Эксклюзив
Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему
24 января, 17:43 • 147262 просмотра

Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему

Эксклюзив
Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК
24 января, 15:33 • 151599 просмотра

Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК

Эксклюзив
Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
24 января, 13:41 • 196345 просмотра

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

Эксклюзив
НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура
24 января, 11:33 • 134135 просмотра

НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование
24 января, 10:34 • 120518 просмотра

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование

Эксклюзив
Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"
24 января, 09:58 • 116544 просмотра

Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине
23 января, 17:33 • 143825 просмотра

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине

Эксклюзив
Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать
23 января, 16:01 • 146720 просмотра

Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами
23 января, 14:59 • 144206 просмотра

НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Маск получил отказ на офис в Западном крыле Белого дома от Сьюзи Уайлз

Маск получил отказ на офис в Западном крыле Белого дома от Сьюзи Уайлз

25 января, 23:25 • 37287 просмотра
В российском городе рязань поражен нефтеперерабатывающий завод

В российском городе рязань поражен нефтеперерабатывающий завод

25 января, 23:55 • 70714 просмотра
Враг захватил новые территории: какие населенные пункты оказались под оккупацией - DeepState

Враг захватил новые территории: какие населенные пункты оказались под оккупацией - DeepState

26 января, 00:36 • 41335 просмотра
ЦРУ меняет позицию относительно происхождения COVID-19: новые данные о лабораториях в Ухане

ЦРУ меняет позицию относительно происхождения COVID-19: новые данные о лабораториях в Ухане

03:22 • 55329 просмотра
Ночная атака дронов в Сумах: что известно о повреждении инфраструктуры

Ночная атака дронов в Сумах: что известно о повреждении инфраструктуры

04:51 • 25178 просмотра
публикации
Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

24 января, 18:06 • 135477 просмотра
Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
Эксклюзив

24 января, 13:41 • 196345 просмотра
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
Эксклюзив

23 января, 14:15 • 241553 просмотра
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
Эксклюзив

23 января, 13:47 • 207697 просмотра
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
Эксклюзив

22 января, 11:07 • 264509 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Оскароносный Ганс Циммер может переписать гимн Саудовской Аравии

Оскароносный Ганс Циммер может переписать гимн Саудовской Аравии

25 января, 16:26 • 109784 просмотра
Мелания Трамп собирается выпустить документальный фильм о жизни в Белом доме

Мелания Трамп собирается выпустить документальный фильм о жизни в Белом доме

25 января, 13:30 • 109931 просмотра
Дело против Мэрилина Мэнсона о сексуальном насилии закрыли

Дело против Мэрилина Мэнсона о сексуальном насилии закрыли

25 января, 09:30 • 110722 просмотра
Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные

Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные

24 января, 19:06 • 151706 просмотра
Канье Уэст снова стал миллиардером

Канье Уэст снова стал миллиардером

24 января, 15:14 • 112037 просмотра
Актуальное
Признание результатов обучения украинских детей за рубежом: комитет рекомендует Раде принять закон

Признание результатов обучения украинских детей за рубежом: комитет рекомендует Раде принять закон

Киев  •  УНН

 • 2085 просмотра

Read in English

Комитет ВР рекомендует принять законопроект о признании результатов обучения украинских детей за рубежом. Документ позволит зачислить образование для 700 тысяч - 1 миллиона школьников, которые выехали из-за войны.

Комитет Верховной Рады по вопросам образования и науки рекомендует парламенту принять законопроект, по которому будут признаваться результаты обучения украинских детей за рубежом. Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта №12375 и пресс-службу "Слуги народа".

"... по результатам его рассмотрения в первом чтении принять за основу и в целом", - говорится в заключении комитета.

Законопроект дополняет статью шестую закона "О полном общем среднем образовании", согласно которой "граждане Украины имеют право на признание результатов обучения, полученных ими путем формального и/или неформального образования у субъектов образовательной деятельности, расположенных за рубежом (кроме государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом), в порядке, утвержденном Кабинетом министров".

Автор законопроекта Сергей Бабак указывает, что законопроект предоставит правовые основания для Кабмина разработать нормативные акты, которые позволят зачислить результаты обучения детей, выехавших за границу.

Также есть еще одна проблема, которая находится вне правовых рамок. Речь идет об образовательных центрах, созданных после 24 февраля за рубежом, которые имеют разный статус. Например, есть те, которые имеют официальный статус школы, зарегистрированной национальным законодательством страны пребывания. Перечень этих школ известен образовательным управленцам, поскольку эти учебные заведения были обеспечены учебниками, предоставленными нашим государством. Также есть очаги неформального образования - от школ выходного дня до небольших объединений граждан, которые обучают школьников. После начала полномасштабного вторжения из Украины выехало от 700 тысяч до 1 миллиона детей школьного возраста. Наша задача, как минимум, оставить тесную связь с образовательной системой Украины, чтобы, как мы надеемся, они вернулись к нам после нашей победы", - отметил Бабак.

Напомним

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров озвучил визионные планы по развитию образовательной экосистемы Мрия. В будущем приложение для учеников будет иметь функцию персонализированных рекомендаций.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Обществополитика
mykhailo-fedorovМихаил Федоров
verkhovna-radaВерховная Рада
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы