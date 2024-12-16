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Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц
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Призывы Папы о "братских народах": в центре Центр стратегических коммуникаций отреагировали

Призывы Папы о "братских народах": в центре Центр стратегических коммуникаций отреагировали

Киев  •  УНН

 • 506 просмотра

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Центр стратегических коммуникаций отреагировал на слова Папы Римского о «взаимопонимании» между украинцами и россиянами. В центре отметили, что риторика о «братских народах» опасна и подыгрывает нарративам кремля.

«Миротворческие» призывы о взаимопонимании между народами Папы Римского Франциска откровенно подыгрывают нарративам кремля, заявили в Центре стратегических коммуникаций, передает УНН.

15 декабря во время визита на Корсику Папа римский Франциск призвал украинцев и россиян «объясниться», назвав их «братьями, кузенами».

В Центре указали, что Украина благодарна Ватикану за участие в переговорном процессе по возвращению детей, похищенных Россией. Впрочем риторика о «братских народах» - «опасна, ведь ее россия использует для оправдания своих посягательств на суверенитет Украины».

«Понимание» между агрессором и жертвой неспровоцированного нападения возможно только на основе справедливости, а также при условии наказания преступников и возмещения убытков. Киев стремится к миру, однако москва все еще не отказалась от цели захватить Украину, продолжает атаки на фронте и ежедневный воздушный террор против мирных украинских городов. Заявления кремля о готовности к мирному урегулированию - ложные, ведь не подтверждаются действиями россиян

- указали в Страткоме. 
Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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