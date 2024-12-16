Призывы Папы о "братских народах": в центре Центр стратегических коммуникаций отреагировали

«Миротворческие» призывы о взаимопонимании между народами Папы Римского Франциска откровенно подыгрывают нарративам кремля, заявили в Центре стратегических коммуникаций, передает УНН.

15 декабря во время визита на Корсику Папа римский Франциск призвал украинцев и россиян «объясниться», назвав их «братьями, кузенами».

В Центре указали, что Украина благодарна Ватикану за участие в переговорном процессе по возвращению детей, похищенных Россией. Впрочем риторика о «братских народах» - «опасна, ведь ее россия использует для оправдания своих посягательств на суверенитет Украины».

«Понимание» между агрессором и жертвой неспровоцированного нападения возможно только на основе справедливости, а также при условии наказания преступников и возмещения убытков. Киев стремится к миру, однако москва все еще не отказалась от цели захватить Украину, продолжает атаки на фронте и ежедневный воздушный террор против мирных украинских городов. Заявления кремля о готовности к мирному урегулированию - ложные, ведь не подтверждаются действиями россиян