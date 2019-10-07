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Поздравили с днем рождения: под посольством РФ прошла акция-перформанс "Суд над Путиным"

Киев • УНН

 • 11439 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Возле посольства Российской Федерации в Украине состоялась акция-перформанс "Суд над Путиным". Об этом на своей странице в Facebook сообщил освобожденный из-за решетки Исмаил Рамазанов, передает УНН.

Поздравили с днем рождения: под посольством РФ прошла акция-перформанс "Суд над Путиным"

Сообщается, что акция состоялась сегодня в 11:00.

Во время акции политзаключенные - украинцы и крымские татары, которые побывали в заключении за сфабрикованные дела в России и оккупированном Крыму, давали показания в импровизированном "Гаагском суде".

Свою акцию активисты приурочили ко дню рождения Владимира Путина.

В акции принял участие освобожденный из-за решетки Исмаил Рамазанов.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что ему неинтересно положение, в котором оказался Президент Украины Владимир Зеленский.

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