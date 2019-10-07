Поздравили с днем рождения: под посольством РФ прошла акция-перформанс "Суд над Путиным"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Возле посольства Российской Федерации в Украине состоялась акция-перформанс "Суд над Путиным". Об этом на своей странице в Facebook сообщил освобожденный из-за решетки Исмаил Рамазанов, передает УНН.
Сообщается, что акция состоялась сегодня в 11:00.
Во время акции политзаключенные - украинцы и крымские татары, которые побывали в заключении за сфабрикованные дела в России и оккупированном Крыму, давали показания в импровизированном "Гаагском суде".
Свою акцию активисты приурочили ко дню рождения Владимира Путина.
В акции принял участие освобожденный из-за решетки Исмаил Рамазанов.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что ему неинтересно положение, в котором оказался Президент Украины Владимир Зеленский.