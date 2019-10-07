Привітали з днем народження: під посольством РФ пройшла акція-перформанс "Суд над Путіним"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Біля посольства Російської Федерації в Україні відбулась акція-перформанс "Суд над Путіним". Про це на свої сторінці в Facebook повідомив звільнений з-за ґрат Ісмаїл Рамазанов, передає УНН.
Повідомляється, що акція відбулась сьогодні об 11:00.
Під час акції колишні політв‘язні - українці та кримські татари, які побували в ув‘язненні через сфабриковані справи в Росії і окупованому Криму, давали свідчення в імпровізованому "Гаазькому суді".
Свою акцію активісти приурочили до дня народження Володимира Путіна.
У акції взяв участь звільнений з-за ґрат Ісмаїл Рамазанов.
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив, що йому нецікаво положення, в якому опинився Президент України Володимир Зеленський.