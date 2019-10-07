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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 15087 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

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Привітали з днем народження: під посольством РФ пройшла акція-перформанс "Суд над Путіним"

Київ • УНН

 • 11439 перегляди

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Біля посольства Російської Федерації в Україні відбулась акція-перформанс "Суд над Путіним". Про це на свої сторінці в Facebook повідомив звільнений з-за ґрат Ісмаїл Рамазанов, передає УНН.

Привітали з днем народження: під посольством РФ пройшла акція-перформанс "Суд над Путіним"

Повідомляється, що акція відбулась сьогодні об 11:00.

Під час акції колишні політв‘язні - українці та кримські татари, які побували в ув‘язненні через сфабриковані справи в Росії і окупованому Криму, давали свідчення в імпровізованому "Гаазькому суді".

Свою акцію активісти приурочили до дня народження Володимира Путіна.

У акції взяв участь звільнений з-за ґрат Ісмаїл Рамазанов.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив, що йому нецікаво положення, в якому опинився Президент України Володимир Зеленський.

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