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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

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Путін заявив про байдужість до становища Зеленського

Київ • УНН

 • 27201 перегляди

КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Президент Росії Володимир Путін заявив, що йому нецікаво положення, в якому опинився Президент України Володимир Зеленський. Про це він сказав сказав Путін в бесіді з журналістом NBC Кіром Сіммонсом в кулуарах Російської енергетичного тижня (РЕН), уривок з якого був показаний в ефірі програми “Москва. Кремль. Путін” на телеканалі “Росія-1” в неділю, передає УНН.

Путін заявив про байдужість до становища Зеленського

“Я не знаю, мені це нецікаво. Що про це говорити. Вам слід запитати про це його (Зеленського — ред.)”, — сказав Путін.

Питання стосувалося становища українського президента після того, як його розмова з президентом США Дональдом Трампом стала загальним надбанням, після чого демократи в США запустили початок процедури імпічменту останнього.

Як повідомляв УНН, раніше в американських ЗМІ з посиланням на інформатора з’явилася інформація про те, що Трамп міг порушити правила нацбезпеки під час розмови з Президентом України Володимиром Зеленським, спробувавши тиснути на українську владу щодо розслідування справи сина свого конкурента на виборах 2020 року Джо Байдена.

25 вересня Білий дім оприлюднив розшифровку розмови Трампа і Зеленського.

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