Путин заявил о равнодушии к положению Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Президент России Владимир Путин заявил, что ему неинтересно положение, в котором оказался Президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сказал сказал Путин в беседе с журналистом NBC Киром Симмонсом в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН), отрывок из которой был показан в эфире программы “Москва. Кремль. Путин” на телеканале “Россия-1” в воскресенье, передаёт УНН.
“Я не знаю, мне это неинтересно. Что об этом говорить. Вам следует спросить об этом его (Зеленского — ред.)”, — сказал Путин.
Вопрос касался положення украинского президента после того, как его разговор с президентом США Дональдом Трампом стал всеобщим достоянием, после чего демократы в США запустили начало процедуры импичмента последнего.
Как сообщал УНН, ранее в американских СМИ со ссылкой на информатора появилась информация о том, что Трамп мог нарушить правила нацбезопасности во время разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским, попробовав давить на украинскую власть относительно расследования дела сына своего конкурента на выборах 2020 года Джо Байдена.
25 сентября Белый дом обнародовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского.