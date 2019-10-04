Пристайко: Украина сохранит фортификационные сооружения после отвода войск на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Украина сохранит фортификационные сооружения после отвода войск. Об этом сказал глава МИД Вадим Пристайко в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает УНН.
"Украина не будет разбирать фортификационные сооружения. Именно в этом идея, что украинские войска смогут вернуться в случае чего", - сказал Пристайко.
Он добавил, что в случае эскалации ситуации на линии фронта, ВСУ вернутся на исходные позиции.
Как сообщал УНН, 7 октября ожидается отвод украинских войск с позиций вблизи Золотого и Петровского после согласования в Минске на заседании ТКГ.
Напомним, украинская сторона отвела вооруженные силы вблизи Станицы Луганской.