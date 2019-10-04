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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пристайко: Украина сохранит фортификационные сооружения после отвода войск на Донбассе

Киев • УНН

 • 11372 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Украина сохранит фортификационные сооружения после отвода войск. Об этом сказал глава МИД Вадим Пристайко в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает УНН.

Пристайко: Украина сохранит фортификационные сооружения после отвода войск на Донбассе

"Украина не будет разбирать фортификационные сооружения. Именно в этом идея, что украинские войска смогут вернуться в случае чего", - сказал Пристайко.

Он добавил, что в случае эскалации ситуации на линии фронта, ВСУ вернутся на исходные позиции.

Как сообщал УНН, 7 октября ожидается отвод украинских войск с позиций вблизи Золотого и Петровского после согласования в Минске на заседании ТКГ.

Напомним, украинская сторона отвела вооруженные силы вблизи Станицы Луганской.

Украинские Национальные Новости

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