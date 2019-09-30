Під час розмінування біля Станиці Луганської знайшли 36 артснарядів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. У ході перевірки місцевості у Станично-Луганському районі Луганської області 29 вересня піротехнічні розрахунки знайшли 79 вибухонебезпечних предметів, передає УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"Загалом було обстежено 0,65 га території області, де було виявлено та вилучено 79 одиниць вибухонебезпечних предметів, а саме: 36 артилерійських снарядів, 6 мінометних мін, 36 гранат та 1 одиницю інженерних боєприпасів", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, українська сторона повідомила про закінчення робіт із розмінування біля мосту в Станиці Луганській.
Також нагадаємо, що, згідно з графіком, до 11 жовтня планується встановити тимчасову (обхідну) переправу, а до 27 листопада – відкрити основний міст у Станиці Луганській, одній з ділянок розведення сил і засобів на Донбасі.