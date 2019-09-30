При разминировании возле Станицы Луганской нашли 36 артснарядов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. В ходе проверки местности в Станично-Луганском районе Луганской области 29 сентября пиротехнические расчеты нашли 79 взрывоопасных предметов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"В общем было обследовано 0,65 га территории области, где было обнаружено и изъято 79 единиц взрывоопасных предметов, а именно: 36 артиллерийских снарядов, 6 минометных мин, 36 гранат и 1 единицу инженерных боеприпасов", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, украинская сторона сообщила о завершении работ по разминированию у моста в Станице Луганской.
Также напомним, что, согласно графику, до 11 октября планируется установить временную (обходную) переправу, а к 27 ноября - открыть основной мост в Станице Луганской, одном из участков разведения сил и средств на Донбассе.