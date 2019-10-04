Пристайко: Україна збереже фортифікаційні спорудження після відведення військ на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Україна збереже фортифікаційні спорудження після відведення військ. Про це сказав голова МЗС Вадим Пристайко в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", передає УНН.
"Україна не розбиратиме фортифікаційні спорудження. Якраз в цьому ідея, що українські війська зможуть повернутися в разі чого",- сказав Пристайко.
Він додав, що в разі ескалації ситуації на лінії фронту, ЗСУ повернутися на вихідні позиції.
Як повідомляв УНН, 7 жовтня очікується відведення українських військ з позицій поблизу Золотого та Петровського після погодження у Мінську на засіданні ТКГ.
Нагадаємо, українська сторона відвела збройні сили поблизу Станиці Луганської.