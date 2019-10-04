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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Пристайко: Україна збереже фортифікаційні спорудження після відведення військ на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Україна збереже фортифікаційні спорудження після відведення військ. Про це сказав голова МЗС Вадим Пристайко в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", передає УНН.

Пристайко: Україна збереже фортифікаційні спорудження після відведення військ на Донбасі

"Україна не розбиратиме фортифікаційні спорудження. Якраз в цьому ідея, що українські війська зможуть повернутися в разі чого",- сказав Пристайко.

Він додав, що в разі ескалації ситуації на лінії фронту, ЗСУ повернутися на вихідні позиції.

Як повідомляв УНН, 7 жовтня очікується відведення українських військ з позицій поблизу Золотого та Петровського після погодження у Мінську на засіданні ТКГ.

Нагадаємо, українська сторона відвела збройні сили поблизу Станиці Луганської.

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