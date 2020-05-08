Пристайко: 200 украинских заробитчан отправились в Австрию
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В Австрию отправились 200 украинских работников. Об этом в Twitter сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко, передает УНН.
"В Австрию вылетел латвийский чартер SmartLynxCom с 200 украинскими рабочими. Надеюсь вскоре все логистические вопросы будут решаться без необходимости дополнительной координации со стороны правительства", - написал Пристайко.
Он также поблагодарил за слаженную работу МИД Украины, Министерству инфраструктуры и МИД Австрии.
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Напомним, ранее Пристайко начал переговоры со странами ЕС в отношении украинских заробитчан.