Пристайко: 200 українських заробітчан вирушили в Австрію
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. В Австрію вирушили 200 українських працівників. Про це у Twitter повідомив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко, передає УНН.
"До Австрії вилетів латвійський чартер SmartLynxCom з 200 українськими робітниками. Сподіваюся невдовзі усі логістичні питання будуть вирішуватися без потреби додаткової координації з боку уряду", - написав Пристайко.
Він також подякував за злагоджену роботу МЗС України, Міністерству інфраструктури і МЗС Австрії.
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Нагадаємо, раніше Пристайко розпочав переговори з країнами ЄС щодо українських заробітчан.