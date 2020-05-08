Пристайко: 200 українських заробітчан вирушили в Австрію

"До Австрії вилетів латвійський чартер SmartLynxCom з 200 українськими робітниками. Сподіваюся невдовзі усі логістичні питання будуть вирішуватися без потреби додаткової координації з боку уряду", - написав Пристайко.

Він також подякував за злагоджену роботу МЗС України, Міністерству інфраструктури і МЗС Австрії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: До Німеччини летять близько 180 українських заробітчан - Пристайко

Нагадаємо, раніше Пристайко розпочав переговори з країнами ЄС щодо українських заробітчан.