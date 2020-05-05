До Німеччини летять близько 180 українських заробітчан - Пристайко
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Зі столичного аеропорту сьогодні летять до Німеччини близько 180 українських заробітчан. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко у Twitter, передає УНН.
"У Борисполі злітає рейс МАУ до Frankfurt-Hahn (міжнародний аеропорт Франкфурт-Ган - ред.), понад 180 українців їдуть на сезонні роботи. У кожного контракт на 3+ місяці, страхування, дозвіл від Федеральної служби праці Німеччини. Є окремий трансфер з аеропорту прибуття + 14 днів обсервація, щоб запобігти спалахам COVID-19", - повідомив урядовець.
Нагадаємо, раніше Пристайко розпочав переговори з країнами ЄС щодо українських заробітчан.