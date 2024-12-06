Принц Уильям посетит открытие восстановленного Нотр-Дама вместе с Макроном и Трампом

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Киев  •  УНН

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Принц Уэльский Уильям примет участие в церемонии открытия Собора Парижской Богоматери после 5-летней реставрации. На открытии также будут присутствовать президент Франции Макрон и другие мировые лидеры.

Принц Уэльский Уильям в эти выходные примет участие в открытии Собора Парижской Богоматери после реставрации, объявил Кенсингтонский дворец, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Принц Уильям отправится во Францию в субботу, где присоединится к празднованию в честь реставрации всемирно известного готического здания, которое было повреждено пожаром пять лет назад.

Принц совершит визит "по просьбе правительства Его Величества от имени Соединенного Королевства", заявил Кенсингтонский дворец.

На церемонии он присоединится к президенту Франции Эммануэлю Макрону и избранному президенту США Дональду Трампу, а также к другим мировым лидерам и главам государств.

Дополнение

Средневековый собор был закрыт с тех пор, как в 2019 году в нем произошел крупный пожар, уничтоживший витражи и деревянные элементы интерьера, а затем вызвавший обрушение шпиля.

Около 600 пожарных боролись с огнем в течение 15 часов.

Основная конструкция 850-летнего здания была спасена, включая две колокольни.

Макрон вскоре после пожара поставил цель восстановления католической церкви за 5 лет.

По оценкам, над проектом работали 2000 каменщиков, плотников, реставраторов, кровельщиков, литейщиков, искусствоведов, скульпторов и инженеров, стоимость чего, как сообщается, составляла 700 млн евро.

Король Чарльз посетил собор, чтобы увидеть реставрацию во время государственного визита во Францию в прошлом году.

На прошлой неделе Макрон осмотрел здание вживую перед его официальным открытием, дав публике возможность впервые заглянуть внутрь. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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