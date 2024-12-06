Принц Гарри вместе со своей женой не планирует покидать США
Киев • УНН
Герцог Сассекский сказал, что он и Меган Маркл планируют остаться в США из-за безопасности и будущего детей. Семья проживает в Монтесито, Калифорния, с 2020 года после ухода из королевской семьи.
Герцог Сассекський, принц Гаррі поділився, що він і його дружина Меган Маркл не планують повертатися до Сполученого Королівства зі своїми дітьми Арчі та Лілібет, пише УНН з посиланням на газета "Дейли Мейл".
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На ежегодном саммите DealBook Герцог Сассекский сказал, что главной причиной оставаться в штатах является фактор безопасности и будущее их с Меган Маркл детей. Сассекс называют своим домом Монтесито, штат Калифорния, с лета 2020 года-после того, как они бежали из Великобритании и королевской семьи.
Мне очень нравится жить здесь и воспитывать здесь своих детей
Также, по словам герцога, в США он может заниматься со своими детьми такими видами деятельности, какими бы не смог бы в Великобритании. А еще сейчас он сосредоточен на том, чтобы быть лучшим мужчиной и лучшим папой.
Напомним
Принц Гарри может унаследовать 8 млн фунтов от трастового фонда королевы-матери на свое 40-летие 15 сентября. Фонд в 19 млн фунтов был ссоздан для правнуков королевы, из которых Гарри может получить большую долю.