Примерно каждый четвертый крупный и средний бизнес в этом году был убыточным - Госстат

Крупные и средние предприятия в Украине за январь-март 2024 года показали финансовый результат до налогообложения более чем на половину больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом доля убыточных предприятий за этот период составляла 26,8%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Детали

"За январь–март 2024 года финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий был положительный и составил 253,6 млрд грн (за январь-март 2023 года – также положительный, 160,6 млрд грн", - говорится в сообщении.

Прибыль достигла 319,6 млрд грн, или 139,5% по сравнению с соответствующим периодом годом ранее, убытков допущено на сумму 66,0 млрд грн (или 96,5%).

"Доля убыточных предприятий за январь-март 2024 года составила 26,8% (за январь-март 2023 года – 28,1%)", - сообщили в Госстате.

При этом наибольшая доля убыточных предприятий за этот период в таких отраслях:

Временное размещение и организация питания - 64,1% (против 46,7% за аналогичный период прошлого года);

Искусство, спорт, развлечения и отдых - 60,0% (против 54,3% в прошлом году);

Сделки с недвижимым имуществом - 40,7% (против 39,7% в прошлом году);

Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность - 38,6% (против 37,9% в прошлом году);

Сельское, лесное и рыбное хозяйство - 38,2% (против 54,1% в прошлом году).

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированных российской федерацией территорий и части территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия.

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