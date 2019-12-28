Пограничникам повысят денежное обеспечение на 15%

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 46967 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 123159 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 128917 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 126961 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 151391 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 112278 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 112444 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109938 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132303 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130883 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Пограничникам повысят денежное обеспечение на 15%

Пограничникам повысят денежное обеспечение на 15%

Киев  •  УНН

 • 14795 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В 2020 году денежное обеспечение пограничников увеличится в среднем на 15%. Об этом сообщил председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко на встрече с пограничниками, сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.

"Уже с января 2020 года уровень денежного обеспечения пограничников увеличится в среднем на 15%", - цитирует пресс-служба Дейнеко.

Также он отметил, что проведенная работа позволила 99 семьям пограничников в конце года получить компенсацию за жилье. На это было направлено 112 миллионов гривен. Председатель Госпогранслужбы отметил, что пограничники, получившие эту компенсацию, в очереди находились с 1987 года.

Напомним, в Минсоцполитики планируют увеличить прожиточный минимум почти вдвое.

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