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Прикордонникам підвищать грошове забезпечення на 15%

Прикордонникам підвищать грошове забезпечення на 15%

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. У 2020 році грошове забезпечення прикордонників збільшиться в середньому на 15%. Про це повідомив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко на зустрічі з прикордонниками, повідомили УНН у пресслужбі ДПСУ.

"Уже з січня 2020 року рівень грошового забезпечення прикордонників збільшиться в середньому на 15%", - цитує пресслужба Дейнеко.

Також він зазначив, що проведена робота дозволила 99 родинам прикордонників наприкінці року отримати компенсацію за житло. На це було спрямовано 112 мільйонів гривень. Голова Держприкордонслужби зауважив, що прикордонники, які отримали цю компенсацію, у черзі знаходилися з 1987 року.

Нагадаємо, у Мінсоцполітики планують збільшити прожитковий мінімум майже вдвічі.

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