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Причиной смерти Марадоны стала острая сердечная недостаточность - СМИ

Причиной смерти Марадоны стала острая сердечная недостаточность - СМИ

Киев  •  УНН

 • 29445 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Причиной смерти бывшего игрока и тренера сборной Аргентины по футболу Диего Марадоны стала острая сердечная недостаточность, вызвавшая отек легких. Как сообщил в среду портал Infobae, такой вывод содержится в отчете, составленном после вскрытия, передает УНН.

“Острая сердечная недостаточность у пациента с дилатационной кардиомиопатией, которая вызвала острый отек легких”, — цитирует портал судмедэкспертов.

Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Спортсмен умер от сердечного приступа в своем доме в районе Сан-Андрес города Тигре, где он восстанавливался после перенесенной операции.

В конце октября Марадону изолировали после того, как он контактировал с инфицированным коронавирусом SARS-CoV-2 человеком. В начале ноября Марадону госпитализировали с признаками анемии и обезвоживания в одну из клиник пригорода Буэнос-Айреса. Футболист почувствовал себя плохо во время празднования по случаю его 60-летия. Впоследствии врачи обнаружили в мозгу Марадоны субдуральную гематому (кровоизлияние). Ему сделали операцию, которую он успешно перенес.

Марадона выступал за сборную Аргентины с 1977 по 1994 год. В 91 встрече за национальную команду он забил 34 гола. В 1986 году Марадона стал чемпионом мира, в 1990 году завоевал серебряную медаль ЧМ.

С сентября 2019 он возглавлял аргентинский клуб “Химнасия и Эсгрима”. В связи со смертью экс-футболиста власти Аргентины объявили в стране трехдневный траур.

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