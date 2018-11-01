Причина смерти двух детей в Черниговской области еще не установлена
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Полиция Черниговской области еще не установила причину смерти двух детей, которых нашли мертвыми рядом с матерью, которая покончила жизнь самоубийством через повешение. Об этом УНН сообщили в Отделе коммуникации ГУНП в Черниговской области.
"Вскрытие тел детей не позволило установить причину смерти, поэтому назначен ряд дополнительных специальных экспертиз", - сказали в полиции.
Вместе с тем правоохранители сообщили, что с большой степенью вероятности можно утверждать, что причиной смерти матери детей является самоубийство - присутствие посторонних лиц в помещении не установлено, порядок вещей не нарушен, двери в дом были закрыты изнутри.
Тем не менее, как отметили в полиции, открыто и расследуется два дела - по факту смерти женщины и по факту смерти ее детей. Рассматриваются все версии.
Напомним, 30 октября утром в Черниговской области нашли мертвыми мать с двумя ее малолетними детьми.
Также напомним, 28 октября под Черниговом задержали мать двоих детей, которую подозревают в их убийстве - мальчика и девочки 2013 и 2012 годов рождения обнаружили в озере в Дарницком районе столицы.