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Причина смерти двух детей в Черниговской области еще не установлена

Причина смерти двух детей в Черниговской области еще не установлена

Киев  •  УНН

 • 12459 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Полиция Черниговской области еще не установила причину смерти двух детей, которых нашли мертвыми рядом с матерью, которая покончила жизнь самоубийством через повешение. Об этом УНН сообщили в Отделе коммуникации ГУНП в Черниговской области.

"Вскрытие тел детей не позволило установить причину смерти, поэтому назначен ряд дополнительных специальных экспертиз", - сказали в полиции.

Вместе с тем правоохранители сообщили, что с большой степенью вероятности можно утверждать, что причиной смерти матери детей является самоубийство - присутствие посторонних лиц в помещении не установлено, порядок вещей не нарушен, двери в дом были закрыты изнутри.

Тем не менее, как отметили в полиции, открыто и расследуется два дела - по факту смерти женщины и по факту смерти ее детей. Рассматриваются все версии.

Напомним, 30 октября утром в Черниговской области нашли мертвыми мать с двумя ее малолетними детьми.

Также напомним, 28 октября под Черниговом задержали мать двоих детей, которую подозревают в их убийстве - мальчика и девочки 2013 и 2012 годов рождения обнаружили в озере в Дарницком районе столицы.

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