Причина смерті двох дітей на Чернігівщині ще не встановлена

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Поліція Чернігівської області ще не встановила причину смерті двох дітей, яких знайшли мертвими поруч із матір’ю, яка покінчила життя самогубством через повішення. Про це УНН повідомили у Відділі комунікації ГУНП у Чернігівській області.