Причина смерті двох дітей на Чернігівщині ще не встановлена
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Поліція Чернігівської області ще не встановила причину смерті двох дітей, яких знайшли мертвими поруч із матір’ю, яка покінчила життя самогубством через повішення. Про це УНН повідомили у Відділі комунікації ГУНП у Чернігівській області.
“Розтин тіл дітей не дозволив встановити причину смерті, тому призначено низку додаткових спеціальних експертиз”, — сказали у поліції.
Водночас правоохоронці повідомили, що з великим ступенем вірогідності можна стверджувати, що причиною смерті матері дітей є самогубство — присутності сторонніх осіб у помешканні не встановлено, порядок речей не порушений, двері в оселю були зачинені з середини.
Тим не менше, як зазначили у поліції, відкрито та розслідується дві справи — за фактом смерті жінки та за фактом смерті її дітей. Розглядаються всі версії.
Нагадаємо, 30 жовтня вранці у Чернігівській області знайшли мертвими матір з двома її малолітніми дітьми.
Також нагадаємо, 28 жовтня під Черніговом затримали матір двох дітей, яку підозрюють у їхньому вбивстві — хлопчика і дівчинки 2013 і 2012 років народження виявили в озері в Дарницькому районі столиці.