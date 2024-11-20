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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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При въезде в калининград фсб задержало гражданина Германии, которого обвиняет в диверсиях на энергообъектах

При въезде в калининград фсб задержало гражданина Германии, которого обвиняет в диверсиях на энергообъектах

Киев  •  УНН

 • 3523 просмотра

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В калининградской области задержали гражданина Германии Николая Гайдука по подозрению в диверсиях на энергообъектах. Заявляется, что в его автомобиле обнаружили 0,5 кг жидкой взрывчатки.

В российской калининградской области задержали гражданина Германии и обвинили его в диверсиях. Об этом УНН пишет со ссылкой на росСМИ.

Детали

О задержании и аресте гражданина Германии сообщило фсб. В заявлении говорится, что задержан русскоязычный гражданин Германии Гайдук Николай Викторович 1967 года рождения, проживающий в Гамбурге. Его подозревают в причастности "к подрыву в марте 2024 года с использованием самодельного взрывного устройства трубы газораспределительной станции низкого давления в калининграде".

Сообщается, что Гайдука задержали при въезде на территорию калининградской области из Польши. По версии спецслужбы, он приехал в россию "для организации диверсионной деятельности на объектах энергетики". Заявляется также, что в машине он перевозил 0,5 кг жидкой взрывчатки.

Также отмечается, что задание на диверсии и компоненты самодельной бомбы Гайдук получил от земляка по Гамбургу, который имеет вид на жительство в Германии украинца Александра Жорова.

Напомним

В Европе зафиксирован новый случай вербовки для проведения диверсий. Анонимный пользователь получил предложение до $10 000 в криптовалюте за поджоги и физические нападения.

россияне усилили контрдиверсионные мероприятия в Бердянске после атак на порт3 нояб. 2024, 13:10 • 49517 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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