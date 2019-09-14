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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 59879 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111476 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103312 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110327 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119700 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148304 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148688 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Президент в День города в Днепре призвал на празднованиях вспоминать защитников Украины

Президент в День города в Днепре призвал на празднованиях вспоминать защитников Украины

Киев  •  УНН

 • 11606 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Днепропетровскую область принял участие в открытии турнира "Самый сильный человек Украины - 2019" в рамках празднования Дня города в Днепре. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ОПУ.

Поздравляя жителей, Президент обратился с просьбой: во время любого празднования помнить тех, кто защищает Украину.

"Я хочу пожелать вам всем счастья, здоровья. Нам всем - прекращения этой войны, возвращения домой живыми всех наших ребят. О чем бы мы каждый раз не говорили, что бы ни праздновали, я хотел бы, чтобы мы помнили, кто нас защищает", - заявил глава государства.

Зеленский также напомнил, что Днепропетровская область является его родиной.

"Я никогда не готовлюсь к речи, когда нахожусь в сердце Украины. А для меня, как и для каждого украинца, сердце Украины там, где живут родители, где похоронены дедушки и бабушки. Поэтому я - в сердце Украины, в Днепропетровской области", - сказал Президент.

Напомним, Зеленский представил нового председателя Днепропетровской ОГА.

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