Президент в День города в Днепре призвал на празднованиях вспоминать защитников Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Днепропетровскую область принял участие в открытии турнира "Самый сильный человек Украины - 2019" в рамках празднования Дня города в Днепре. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ОПУ.
Поздравляя жителей, Президент обратился с просьбой: во время любого празднования помнить тех, кто защищает Украину.
"Я хочу пожелать вам всем счастья, здоровья. Нам всем - прекращения этой войны, возвращения домой живыми всех наших ребят. О чем бы мы каждый раз не говорили, что бы ни праздновали, я хотел бы, чтобы мы помнили, кто нас защищает", - заявил глава государства.
Зеленский также напомнил, что Днепропетровская область является его родиной.
"Я никогда не готовлюсь к речи, когда нахожусь в сердце Украины. А для меня, как и для каждого украинца, сердце Украины там, где живут родители, где похоронены дедушки и бабушки. Поэтому я - в сердце Украины, в Днепропетровской области", - сказал Президент.
Напомним, Зеленский представил нового председателя Днепропетровской ОГА.