Президент у День міста в Дніпрі закликав на святкуваннях згадувати захисників України
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Дніпропетровської області взяв участь у відкритті турніру "Найсильніша людина України – 2019" у межах святкування Дня міста у Дніпрі. Про це УНН повідомили у пресслужбі ОПУ.
Вітаючи мешканців, Президент звернувся з проханням: під час будь-якого святкування пам'ятати тих, хто захищає Україну.
"Я хочу побажати вам усім щастя, здоров'я. Нам усім – припинення цієї війни, повернення додому живими всіх наших хлопців і дівчат. Про що б ми кожного разу не говорили, що б не святкували, я хотів би, щоб ми пам'ятали, хто нас захищає", – заявив Глава держави.
Зеленський також нагадав, що Дніпропетровщина є його батьківщиною.
"Я ніколи не готуюся до промови, коли перебуваю у серці України. А для мене, як і для кожного українця, серце України там, де живуть батьки, де поховані дідусі та бабусі. Тому я – в серці України, на Дніпропетровщині", – сказав Президент.
Нагадаємо, Зеленський представив нового голову Дніпропетровської ОДА.