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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 46489 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 123051 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 128807 просмотра

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 126854 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 151241 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 112240 просмотра

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Президент Грузии предложила вести диалог с РФ по примеру "нормандского формата"

Президент Грузии предложила вести диалог с РФ по примеру "нормандского формата"

Киев  •  УНН

 • 12034 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Власти Грузии могли бы вести диалог с Кремлем беря за пример “нормандский формат”. Об этом заявила во вторник президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии, передает УНН.

“Мы могли бы рассмотреть возможность проведения (переговоров по примеру) „нормандского формата“, где Грузия вместе со своими партнерами была бы представлена ​​на переговорах (с РФ), так как у нас одних нет сил вести переговоры. Чтобы переговоры имели результат, нужно быть в равном положении”, — указала президент республики, отвечая на вопрос о том, следует ли вести переговоры с Россией.

Зурабишвили уверена, что следует использовать все пути, чтобы “сломать” ситуацию вокруг отношений Москвы и Тбилиси. “Все должны хорошо понимать ни диалог, ни переговоры не означают каких-либо уступок”, — подчеркнула она.

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Ранее грузинская певица Нино Катамадзе объявила, что больше не будет выступать в России, поскольку считает ее оккупантом. Об этом Катамадзе написала в воскресенье на своей странице в Facebook, выразив также поддержку протестующим в Тбилиси. В свою очередь, из-за протеста Катамадзе российские интернет сервисы “Яндекс.Музыка” и “ВКонтакте” удалили всю ее музыку.

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