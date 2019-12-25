Президент Грузии предложила вести диалог с РФ по примеру "нормандского формата"

“Мы могли бы рассмотреть возможность проведения (переговоров по примеру) „нормандского формата“, где Грузия вместе со своими партнерами была бы представлена ​​на переговорах (с РФ), так как у нас одних нет сил вести переговоры. Чтобы переговоры имели результат, нужно быть в равном положении”, — указала президент республики, отвечая на вопрос о том, следует ли вести переговоры с Россией.

Зурабишвили уверена, что следует использовать все пути, чтобы “сломать” ситуацию вокруг отношений Москвы и Тбилиси. “Все должны хорошо понимать ни диалог, ни переговоры не означают каких-либо уступок”, — подчеркнула она.

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Ранее грузинская певица Нино Катамадзе объявила, что больше не будет выступать в России, поскольку считает ее оккупантом. Об этом Катамадзе написала в воскресенье на своей странице в Facebook, выразив также поддержку протестующим в Тбилиси. В свою очередь, из-за протеста Катамадзе российские интернет сервисы “Яндекс.Музыка” и “ВКонтакте” удалили всю ее музыку.

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