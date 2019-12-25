Президент Грузии предложила вести диалог с РФ по примеру "нормандского формата"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. Власти Грузии могли бы вести диалог с Кремлем беря за пример “нормандский формат”. Об этом заявила во вторник президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии, передает УНН.
“Мы могли бы рассмотреть возможность проведения (переговоров по примеру) „нормандского формата“, где Грузия вместе со своими партнерами была бы представлена на переговорах (с РФ), так как у нас одних нет сил вести переговоры. Чтобы переговоры имели результат, нужно быть в равном положении”, — указала президент республики, отвечая на вопрос о том, следует ли вести переговоры с Россией.
Зурабишвили уверена, что следует использовать все пути, чтобы “сломать” ситуацию вокруг отношений Москвы и Тбилиси. “Все должны хорошо понимать ни диалог, ни переговоры не означают каких-либо уступок”, — подчеркнула она.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ведущий грузинского телеканала обложил Путина русским матом, а премьер Грузии назвал это провокацией
Ранее грузинская певица Нино Катамадзе объявила, что больше не будет выступать в России, поскольку считает ее оккупантом. Об этом Катамадзе написала в воскресенье на своей странице в Facebook, выразив также поддержку протестующим в Тбилиси. В свою очередь, из-за протеста Катамадзе российские интернет сервисы “Яндекс.Музыка” и “ВКонтакте” удалили всю ее музыку.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кинотеатры Грузии отказались от фильмов на русском языке