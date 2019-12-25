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Президент Грузії запропонувала вести діалог з РФ за прикладом "нормандського формату"

Президент Грузії запропонувала вести діалог з РФ за прикладом "нормандського формату"

Київ • УНН

 • 12043 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. Влада Грузії могла б вести діалог з Кремлем беручи за приклад "нормандський формат". Про це заявила у вівторок президент Грузії Саломе Зурабішвілі в інтерв'ю Першому каналу Громадського мовника Грузії, передає УНН.

“Ми могли б розглянути можливість проведення (переговорів за прикладом) „нормандського формату“, де Грузія разом зі своїми партнерами була б представлена ​​на переговорах (з РФ), так як у нас одних немає сили вести переговори. Щоб переговори мали результат, потрібно бути в рівному становищі”, — вказала президент республіки, відповідаючи на питання про те, чи слід вести переговори з Росією.

Зурабішвілі впевнена, що слід використовувати всі шляхи, щоб “зламати” ситуацію навколо відносин Москви і Тбілісі. “Всі повинні добре розуміти: ні діалог, ні переговори не означають будь-яких поступок”, — підкреслила вона.

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Раніше грузинська співачка Ніно Катамадзе оголосила, що більше не буде виступати в Росії, оскільки вважає її окупантом. Про це Катамадзе написала в неділю на своїй сторінці в Facebook, висловивши також підтримку протестуючим в Тбілісі. У свою чергу, через протест Катамадзе російські інтернет сервіси “Яндекс.Музика” та “ВКонтакте” видалили усю її музику.

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