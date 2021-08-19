Президент Афганистана Гани объяснил побег из страны, заявил о намерении вернуться
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Президент Афганистана Ашраф Гани, который сложил с себя полномочия и покинул страну 15 августа, опубликовал видеообращение, в котором заявил, что ведет переговоры о возвращении в страну, передает УНН.
Цитата:
"У меня для вас важное сообщение. У меня нет намерения бежать и оставаться в изгнании. Пока я нахожусь в Эмиратах, чтобы остановить кровопролитие и хаос. Я веду переговоры о возвращении в Афганистан", - заявил в видеообращении в Facebook Гани, которого цитирует AFP.
Детали
По словам Гани, он прилагает усилия для обеспечения справедливости и защиты власти афганцев в стране. "Если бы я остался там, избранного президента Афганистана снова повесили бы на глазах афганцев... Вы знаете, я не боюсь смерти с честью, и я никогда не буду бояться, но я не хочу видеть позора Афганистана", - сказал Гани.
Добавим
Накануне стало известно, что президент Ашраф Гани бежал в Объединенные Арабские Эмираты.
Что было ранее
Боевики "Талибана" после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.