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Президент Афганістану Гані пояснив втечу з країни, заявив про намір повернутися

Президент Афганістану Гані пояснив втечу з країни, заявив про намір повернутися

Київ • УНН

 • 24272 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Президент Афганістану Ашраф Гані, який склав із себе повноваження і покинув країну 15 серпня, опублікував відеозвернення, у якому заявив, що веде переговори про повернення в країну, передає УНН.

Цитата:

“У мене для вас важливе повідомлення. Я не маю наміру тікати і залишатися у вигнанні. Поки я перебуваю в Еміратах, щоб зупинити кровопролиття і хаос. Я веду переговори про повернення в Афганістан ”, - заявив у відеозверненні у Facebook Гані, якого цитує AFP.

Деталі

За словами Гані, він докладає зусиль для забезпечення справедливості і захисту влади афганців в країні. “Якби я залишився там, обраного президента Афганістану знову повісили б на очах афганців... Ви знаєте, я не боюся смерті з честю, і я ніколи не буду боятися, але я не хочу бачити ганьби Афганістану”, — сказав Гані.

Додамо

Напередодні стало відомо, що президент Ашраф Гані втік до Об’єднаних Арабських Еміратів.

Що було раніше

Бойовики “Талібану” після 11-денного наступу 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну. 

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