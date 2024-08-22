"Прецедент Конопли": в психоневрологическом диспансере Одессы назвали причины неудовлетворительных условий содержания военных

Условия содержания военных в психоневрологическом диспансере Одессы действительно не являются удовлетворительными по ряду причин. Об этом в комментарии УНН рассказал глава диспансера Станислав Серветский.

Детали

Серветский уточнил, что возглавил диспансер месяц назад.

Я пришел сюда реанимировать эту больницу. Она была в ужасном состоянии, ею никто не занимался примерно с 2005 года. Но эта больница не предусмотрена для содержания военных - рассказал он.

Ни по количеству койко-мест, ни по специфике еды - больница не рассчитана на военных, объясняет Серветский.

Должного финансирования нет от министерств, поэтому мы вынуждены покрывать потребности тем, что есть - койко-места были развернуты в авральном режиме, в корпусах, которые давно нуждались в ремонте.

Нашли эту больницу, само здание - оно и сейчас в состоянии ремонта. Но в оперативном порядке что-то удалось сделать: поменяли окна, двери, канализацию, душевые. Как смогли - так и привели здание в порядок, чтобы хотя бы как-то разместить военных. Понятно, что палаты не доделаны - уточнил он.

Также Серветский прокомментировал ситуацию с качеством питания военных в диспансере. Он отметил, что существует специфика приготовления еды для психически больных людей, в силу принятия последними определенного рода лекарств.

Они теряют глотательный рефлекс, у них очень часто происходят заболевания ЖКТ, опять-таки - из-за приема препаратов. Самая большая опасность в том, что эти люди, в большинстве своем, на препаратах теряют глоточный рефлекс. Именно поэтому существует специальная система приготовления пищи – такая еда пропаривается, проваривается. Даже каши перетираем в пюре-пюре. Мясо – перемалывается. И понятно, что нашим военным эти все пюрешки ни к чему. А непосредственно им готовить мы не можем, у меня нет ни персонала для этого, ни возможностей. Это техпроблема - обьяснил он.

Он продолжил, что обеспечение едой военных и пациентов больницы различается, финансово. Однако, этого финансирования от министерств нет.

Дело в том, что мы кормим наших пациентов по гражданским суммам, так как мы гражданская больница. Как Минздрав рекомендует - столько денег и тратим на одного больного. В то же время военные получают в 4 раза больше денег на питание. Но нам эти деньги никто не дает, никто не перечисляет - резюмировал он.

Напомним

Боевой медик объявил голодовку из-за плохого питания и условий пребывания в психбольнице на Одесщине https://unn.ua/ru/news/odesskaya-oga-poruchila-proverit-psikhiatricheskuyu-bolnitsu В своих социальных сетях Конопля отметил, что пациентов кормят пищей, больше напоминающей клей, а стены в палатах покрыты плесенью.

К своему сообщению он добавил видео, на котором показал, как выглядит еда и условия его пребывания в больнице.

На скандал отреагировали в Одесской ОВА. Заместитель председателя Одесской облгосадминистрации Александр Харлов поручил профильному департаменту провести проверку и безотлагательно решить проблему с питанием в одном из областных специализированных учреждений психиатрической медицинской помощи.

Однако, стоит отметить, что системное решение этой проблемы в ореоле компетенции министерства здравоохранения и министерства обороны.