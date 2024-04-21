Премьер Канады и президент Польши обсудили поддержку Украины

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Польши Анджей Дуда во время личной встречи обсудили поддержку Украины, говорится на сайте правительства Канады, передает УНН.

Детали

Премьер Канады Джастин Трюдо встретился с президентом Польши Анджеем Дудой на базе канадских военных сил Эскимальт. Премьер-министр и президент подтвердили их непоколебимую поддержку Украине... Они обсудили способы для продолжения поддержки Украины и выразили свою поддержку Владимиру Зеленскому и его дипломатическим усилиям по достижению мира, в частности, с помощью украинской "формулы мира" говорится в заявлении.

Лидеры подчеркнули свою приверженность усилению трансатлантической безопасности и обсудили подготовку к саммиту НАТО, который состоится в июле. Кроме того, Трюдо и Дуда также обсудили потенциальный вклад Канады в энергетическую безопасность Польши.

Президент Польши Дуда провел частную встречу с Трампом в Нью-Йорке