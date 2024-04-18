Президент Польши Дуда провел частную встречу с Трампом в Нью-Йорке

Президент Республики Польша Анджей Дуда во время визита в Нью-Йорк встретился с 45-м президентом США Дональдом Трампом, сообщили в канцелярии польского президента, пишет УНН.

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Встреча, как указано, длилась 2,5 часа.

"Дружеская встреча в очень приятной атмосфере", - сказал после встречи Анджей Дуда.

"Замечательная встреча двух друзей, которые вспомнили время, когда они сотрудничали в течение четырех лет, занимая президентские должности. Это было очень хорошее, плодотворное время для польско-американских отношений. Дональд Трамп неоднократно подчеркивал свою большую симпатию к Польше и благодарность, которую он испытывает к полякам", - прокомментировал после встречи президента Анджея Дуды с Дональдом Трампом польский министр Войцех Коларский.

Представители кампании Трампа, как отмечает Reuters, назвали двух политиков "большими друзьями" и сказали, что они обсуждали предложение Дуды о том, чтобы страны НАТО тратили минимум 3% своего ВВП на оборону.

Издание указывает, что многие европейские лидеры давно волновались, что потенциальное следующее президентство Трампа будет означать уменьшение поддержки США соседней с Польшей Украины и военного альянса НАТО.

"Президент Трамп с теплотой вспомнил свою знаменательную поездку в Польшу в 2017 году и похвалил польский народ за непоколебимую защиту своего суверенитета и преданность безопасности границ Европы от любых угроз", - говорится в сообщении о встрече от кампании Трампа.

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