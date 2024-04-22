Предупреждение о заморозках действуют на большей части Польши - метеослужба

Большую часть территории Польши отмечено похолоданием, на большей части территории страны будет морозно, до - 8 градусов. В связи с морозами почти по всем воеводствам объявлена тревога, передает УНН с ссылкой на Институт метеорологии и водного хозяйства Польши.

Детали

После потепления в начале апреля, в минувшие выходные на большую часть территории Польши вернулась зимняя погода. Прошли дожди и мокрый снег, температура опускалась ниже нуля.

Метеослужба предупредила о заморозках, которые наступили в результате проникновения арктического воздуха в Центральную Европу.

Особенно холодно было в горах Карконоше. По данным Национального парка Карконоше на своем профиле на горе Х на Снежке, утром было -8 градуса по Цельсию. Сильный мороз царил также в окрестностях Стшеха-Академической и на Карконошской седловине.

Также прохладно на севере страны, где было зафиксировано 4 градуса мороза.

Днем, однако, на большей части страны будет не намного теплее, согласно прогнозу Института метеорологии и водного хозяйства - около 5 градусов тепла.

Напомним,

Из-за циклонической активности и атмосферных фронтов в Украине на ближайшей неделе будет наблюдаться неустойчивая погода с осадками, особенно в западных и северных областях - с холодным воздухом из Балтийского моря и Скандинавии и возможными заморозками, тогда как в юго-восточных регионах будет аномально тепло.