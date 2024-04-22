Предупреждение о заморозках действуют на большей части Польши - метеослужба

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
  •  125667 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  200495 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  314778 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  169479 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  129874 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  101398 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
19 апреля 2024, 09:28  •  102934 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  207499 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  237322 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

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16 апреля 2024, 16:44  •  233419 просмотра

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Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  445205 просмотра

Предупреждение о заморозках действуют на большей части Польши - метеослужба

Похолодание с морозной температурой до -8 градусов по Цельсию поразило большую часть Польши из-за проникновения арктического воздуха из Центральной Европы.

Новости Мира •   •  4550 просмотра
Предупреждение о заморозках действуют на большей части Польши - метеослужба

Над Днепровским районом сбили российский беспилотник - ОВА

Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), предположительно, "Орлан-10" был сбит в Днепровском районе.

Война •   •  6226 просмотра
Над Днепровским районом сбили российский беспилотник - ОВА

В Черниговской области за неделю 50 обстрелов врага, в Чернигове ракетная атака рф унесла 18 жизней, 89 человек ранены - ОВА

За прошлую неделю в Черниговской области противник 50 раз обстрелял 25 населенных пунктов, вызвав 241 взрыв, в результате чего 18 человек погибли, 89 получили ранения, повреждены 24 дома, коммуникации, магазин и грузовик с хлебобулочными изделиями.

Война •   •  5597 просмотра
В Черниговской области за неделю 50 обстрелов врага, в Чернигове ракетная атака рф унесла 18 жизней, 89 человек ранены - ОВА

Наводили российские ракеты на Херсон: задержан экс-депутат-предатель и его сообщница

Служба безопасности Украины обезвредила агентурную группу фсб России в Херсонской области, задержав бывшего депутата и его сообщницу, которые корректировали ракетно-дронные удары по региону.

Война •   •  5718 просмотра
Наводили российские ракеты на Херсон: задержан экс-депутат-предатель и его сообщница

Армия рф ночью ударила по Донецкой области ракетами, из ЗРК и авиабомбой: есть пострадавший и разрушения

В результате ночного удара рф по Донецкой области травмирован житель Селидово, повреждены 4 многоквартирных дома и учебное заведение.

Общество •   •  5497 просмотра
Армия рф ночью ударила по Донецкой области ракетами, из ЗРК и авиабомбой: есть пострадавший и разрушения

В районе Мариуполя фиксируют большое пополнение оккупантов, в том числе инженерных подразделений - Андрющенко

Оккупационные войска усиливают свое присутствие в районе временно оккупированного Мариуполя, стягивают инженерные подразделения, военную технику, прокладывают кабели связи.

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В районе Мариуполя фиксируют большое пополнение оккупантов, в том числе инженерных подразделений - Андрющенко

россияне утром обстреляли жилые кварталы Херсона: есть раненый

Утром россияне обстреляли жилые кварталы Херсона, ранив 63-летнего мужчину и повредив частные дома, некоторые из которых загорелись.

Война •   •  6298 просмотра
россияне утром обстреляли жилые кварталы Херсона: есть раненый

Укрзализныця, АТБ и Укрпочта возглавили топ работодателей этого года: кто еще вошел в рейтинг Опендатабот

Укрзализныця возглавила рейтинг крупнейших работодателей в Украине с 187 620 работниками, за ней следует АТБ-МАРКЕТ с 44 000 работниками и Укрпочта с 34 700 работниками.

Экономика •   •  5810 просмотра
Укрзализныця, АТБ и Укрпочта возглавили топ работодателей этого года: кто еще вошел в рейтинг Опендатабот

Двум военным сообщили о подозрении в убийстве и покушении на жизнь полицейских в Винницкой области - Офис Генпрокурора

Двум военнослужащим сообщено о подозрении в убийстве одного полицейского, покушении на убийство другого и дезертирстве с оружием в условиях военного положения в Винницкой области.

Криминал и ЧП •   •  5669 просмотра
Двум военным сообщили о подозрении в убийстве и покушении на жизнь полицейских в Винницкой области - Офис Генпрокурора

Буданов рассказал, как можно решить проблему с Telegram

Кирилл Буданов, руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины, предлагает законодательно обязать все Telegram-каналы регистрироваться, чтобы определить, кто стоит за каждым медиа-ресурсом, поскольку Telegram приобрел статус средства массовой информации.

Общество •   •  5853 просмотра
Буданов рассказал, как можно решить проблему с Telegram