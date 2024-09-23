Представители МККК в очередной раз проигнорировали приглашение на встречу с семьями украинских военнопленных - Лубинец

В Одесской области состоялась встреча представителей власти с родственниками украинских военнопленных или пропавших без вести. Приглашенные на нее представители Международного комитета Красного Креста проигнорировали мероприятие. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали

В Одесской области провел встречу с семьями украинских Защитников и Защитниц, которые находятся во вражеском плену или пропали без вести. К ней присоединились более 400 человек. Замечу, что представители МККК в очередной раз не приехали на встречу с семьями военнопленных - рассказал Лубинец.

По его словам, в ответ на официальное приглашение в МККК «любезно» и «с пониманием» попросили отнестись к этому и что работает их региональное представительство в Одесской области.

В то же время Лубинец подчеркнул, что родные военнопленных имели конкретные вопросы. В частности, относительно посещения украинских военнопленных в РФ.

Лубинец предлагал рф изменить принцип обменов: кто дольше в плену - тот раньше выходит

Дополнение

В целом во время встречи родственники подняли следующие проблемные вопросы:

Коммуникации с воинскими частями и отдельными госорганами.

Поиска пропавших без вести защитников Украины.



Проведение ДНК-экспертизы.



Изменений в законодательство относительно выплат семьям воинов, находящихся в плену или пропавших без вести.



Также звучали вопросы о падении самолета ИЛ-76, обращение к международным организациям.

Отдельно семьи родных подняли тему о связи с российской стороной, передачи писем и подтверждения факта плена. Отметил, что работники нашего Офиса с работниками офиса российского уполномоченного по правам человека обмениваются письмами военнопленных - рассказал омбудсмен.

Также работники Офиса Омбудсмана в индивидуальном порядке пообщались с родными пленных и пропавших без вести и собрали их обращения во время события.

Кроме того, Лубинец предупредил, что россияне могут использовать прямую коммуникацию с родными пленных в негативном контексте. Призвал быть осторожным в этом отношении.

Напомним,

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец раскритиковал МККК относительно представления информации о посещении военнопленных в Украине и России. Омбудсмен призвал организацию предоставлять правдивые цифры и настаивать на посещении украинских военнопленных.